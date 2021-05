Pablo Casado se reúnen en Málaga con Juanma Moreno

Visita "de carácter privado" y secreta. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se ha reunido en Málaga este viernes con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un encuentro celebrado en la delegación del Gobierno de la Junta en Málaga.

A la reunión también han asistido el consejero de la Presidencia y presidente del PP en Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Desde el PP han insistido en que la presencia de Casado en Málaga se debe a su agenda personal -"una visita de carácter privada-, pero la foto con Moreno, en pleno debate sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, ha dado juego en los círculos políticos.

Moreno ha difundido la visita del dirigente popular a la capital a través de varias fotografías publicadas en su perfil oficial de Twitter. Imágenes con las que ha querido reflejar que "siempre es un placer tener a Pablo Casado en Andalucía y compartir buen rato con él".

El presidente andaluz ha aprovechado su publicación en esta red social para recordar la reciente victoria madrileña y vislumbrar el futuro político del país: "El partido sigue sumando, es la única alternativa para España. El cambio político está en marcha".

Siempre es un placer tener a @pablocasado_ en Andalucía y compartir un buen rato con él. Hoy en Málaga, junto a @pacodelatorrep y @eliasbendodo. El partido sigue sumando, es la única alternativa para España.El cambio político está en marcha. pic.twitter.com/ZHMFnOAWdn — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 7, 2021

Sin embargo, nada ha trascendido sobre el contenido del encuentro entre los populares en la sede del Gobierno andaluz de la Alameda Principal. Si se ha hablado del PP como alternativa única para España o si se ha planteado un posible adelanto electoral en Andalucía es toda una incógnita.

Después de una días agitados, el presidente de la Junta sigue con el objetivo de agotar la legislatura, que duraría hasta diciembre de 2022, aunque no puede obviar que el buen momento electoral del PP pesa en la otra dirección.

Aún así, el presidente andaluz otorgará a su aliado Juan Marín todo el apoyo para que el partido naranja se restablezca después del fracaso madrileño, e intente llegar a las elecciones andaluzas con opciones de superar el listón del 3% en varias provincias.

El propio presidente descartaba hace unos días convocar elecciones anticipadas. No tiene argumentos para ello, más allá del buen momento electoral, y sería un desastre para sus socios. Ya "llegará el tiempo de los megáfonos", resumió Moreno, que también consideró "poco probable" que pierda la mayoría en el Parlamento.

Por otro lado, esta el último sondeo del Centro de Estudios Andaluces, que cifraba en un 70% el porcentaje de sondeados que no quieren un adelanto electoral.

En contra del adelanto electoral, el PP no tiene argumentos razonables para dar por acabada la primera legislatura del cambio. Tendría que fabricar unas razones que ahora no existen, Ciudadanos le apoya y Vox no ha roto la alianza en el Parlamento, donde acaba de sumarse a la reforma fiscal prevista por el Gobierno andaluz.

Sería distinto si Vox no respaldase el próximo Presupuesto. Si fuese así, es probable que hubiera elecciones entre diciembre y primavera. Con la población andaluza vacunada y con la economía en los meses dulces que se esperan tras la pandemia, el PP podría reconsiderarlo, aunque tendría que ir de la mano de Ciudadanos.