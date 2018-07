Padres de Marbella se manifiestan por la masificación de los centros de secundaria

Esta mañana un grupo de aproximadamente 300 padres y alumnos de los centros educativos de Marbella se han manifestado en la playa del Faro, donde se han concentrado para protestar por la masificación de los centros de educación secundaria en el municipio marbellí, además de reclamar la necesidad de construir un nuevo instituto. Durante la manifestación, organizada por la asociación de padres y madres La Florida -del colegio Mario Vargas Llosa-, se ha llevado a cabo la lectura de un manifiesto y "clavada de cruces blanca en la orilla, simbolizando la muerte del sistema educativo", ha explicado Jorge Gil, presidente del AMPA La Florida.En conversaciones con este medio, Gil ha criticado la "falta de diligencia de la Junta de Andalucía, que no está cubriendo las necesidades de los alumnos de Marbella". Asimismo, ha detallado que más de un centenar de alumnos que promocionan a secundaria, se ven obligados a acudir a un instituto lejano a sus casas, pese a que existe la promesa desde hace años por parte de la Consejería de Educación de construir un nuevo centro. Gil también ha afirmado que ya está presupuestado los 6,6 millones de euros que costará el instituto, aunque denuncia la pasividad de la Junta de Andalucía. "Han dejado pasar el tiempo. Yo llamaba todas las semanas al Servicio de Planificación y siempre me decían que estaba todo bien, pero, de repente, en mayo nos dicen que no dará tiempo tener el instituto para el próximo curso", sentenció Jorge Gil, quien espera, al igual que el resto de padres y alumnos, que no se demore más la fecha para comenzar a construir este reclamado nuevo instituto.