Padres y madres se concentran para rechazar las obras de un aparcamiento soterrado en el colegio Valle-Inclán de Málaga

Padres y madres de alumnos del colegio Valle-Inclán, en la barriada malagueña de El Palo, se han concentrado en la mañana de este lunes para rechazar el proyecto de construcción de un aparcamiento soterrado bajo el patio de dicho centro educativo.

Desde la asociación de madres y padres del CEIP Valle-Inclán, en el distrito este de Málaga capital, señalaron que no conocen en qué punto se encuentra el proyecto "por falta de información o comunicados, lo cual vemos un despropósito por parte del Consistorio. Nos gustaría estar al tanto de todos las acciones que va a tomar el Ayuntamiento".

Los padres rechazan este proyecto porque, a su juicio, "se pone en juego la salud y el bienestar" de sus hijos "antes, durante y después de la construcción y rechazamos de todas las formas su desarrollo". "Los padres y madres sabemos que no se van a desarrollar como nos explican e incluso se van a retrasar las obras, llenando el entorno educativo de nuestros hijos con problemas de polvo, ruidos, humos, tráfico e inundaciones", denunciaron a través de un comunicado.

De igual modo, han puesto en marcha una recogida de firmas en la plataforma Change.org, que cuenta con más de 800, "para frenar las intenciones de un ayuntamiento que no tiene en cuenta el deseo de la comunidad educativa de este centro y no descartamos poner en marcha otro tipo de acciones".

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, se ha vuelto a mostrar en contra del proyecto de aparcamiento que pretende impulsar el alcalde, Francisco de la Torre: "Una vez más vemos cómo el PP quiere atentar contra la educación pública y lo quiere hacer en los colegios públicos de la zona este".

"Estamos en contra de la construcción de este aparcamiento; creemos que no es la mejor solución y vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para que no se construya este aparcamiento debajo del colegio Valle-Inclán", ha agregado, al tiempo que ha incidido en que también "supondría una situación de inseguridad y de peligro para los niños que estudian en el colegio".

Pérez, que ha asistido a la protesta junto al edil socialista Mariano Ruiz Araujo, no entiende cómo el regidor "insiste y quiere construir un aparcamiento debajo del colegio cuando está toda la comunidad educativa en contra". "Hace unos días veíamos como los padres y madres del colegio Gutiérrez Mata se manifestaron para que no cerrara su colegio porque así lo quería De la Torre para poner una jefatura de Policía Local", ha lamentado, criticando, asimismo, que "ahora vemos como los padres de los niños de la zona este, aquí en el Valle-Inclán se manifiestan para que no se construya un aparcamiento".

"El señor De la Torre tiene ideas que no se le ocurre ni al que asó la manteca. Entendemos que no es la mejor solución y estamos en contra de esta situación", ha concluido.