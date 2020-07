Paraguay prepara el regreso desde Málaga de la madre de los niños asesinados por su padre

El Gobierno de Paraguay gestiona ya la repatriación desde Málaga de la madre de los dos niños asesinados este viernes por su padre, un policía que mató a los niños, a sus suegos y a una cuñada, antes de suicidarse, y que lo retransmitió todo a través de una videollamada. El cónsul paraguayo en Málaga, Hugo Bogado, confirmó ayer que había mantenido una reunión con la mujer, quien se mostró dispuesta a volver a su país.

Así, según precisa el periódico paraguayo La Nación, la mujer viajaría de Málaga a Madrid para coger un vuelo de retorno el próximo 15 de julio. La Secretaría de Repatriados de Paraguay asumiría el coste de la repatriación, mientras que la asociación malagueña Alhelí está prestando atención emocional a la mujer, de 21 años, que se trasladó hace ocho meses a Málaga por motivos de trabajo, junto a su suegra (la madre del hombre), a la que le retransmitió en directo el crimen.

El caso tuvo lugar en Capiatá, una populosa ciudad cercana a Asunción, capital de Paraguay, y fue protagonizado por un suboficial de 31 años, que irrumpió a tiros de madrugada en la vivienda de su pareja y madre de sus hijos, de 2 y un 1 año. Además de los dos pequeños, en el ataque fallecieron también los suegros del agente y su cuñada de 16 años. Otros dos cuñados, de 18 y 11, fueron hospitalizados en estado grave.

“Nunca amenazó con hacer daño a los niños, pero sí con hacerse daño él. Cuando vine a España empezó a ser así, tomaba (alcohol), se descontrolaba y alucinaba cosas”, comentó la joven madre. Al parecer, fue el dueño de la casa en la que trabajaba la joven en Málaga el que contactó con los servicios de emergencia cuando ocurrieron los asesinatos.

Según recoge La Nación: “Hace un mes cambió. Estábamos todos en línea, hablando con su mamá y él quería que nos volviéramos ya a Paraguay, pero no hay vuelo, no es que no me quiero ir. Estaba en mi trabajo y corté la llamada y luego me avisan de lo sucedido”, agregó la mujer.

La portavoz de la Policía Nacional, comisaria María Elena Andrada, confirmó que el suboficial tenía antecedentes por violencia intrafamiliar con una pareja anterior en 2017.