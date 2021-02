“Me gustaría un Centro con más equilibrio entre la población residente y los turistas”

El Observatorio de Medio Ambiente Urbano, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, ha publicado recientemente el libro Viva la Calle 25 años después, en el que se transcriben los testimonios de 35 profesionales, vecinos, empresarios y políticos que vivieron en primera persona el proceso de transformación del Centro histórico. Del contenido del libro y de la situación del barrio opina Pedro Marín Cots, uno de los responsables de que la capital haya recibido decenas de millones de fondos europeos.

–¿Cuál ha sido el objetivo de este libro recopilatorio?

–Antes de hacer este libro, el año pasado, hicimos 35 videos se las 35 personas que colaboran en el libro. Todos están colgados en la web. Elegimos 35 personas que tuvieran relación con la recuperación del Centro desde el principio, desde 1994 hasta ahora. El motivo era tener una especie de memoria histórica sobre cómo ha sido proceso importante para la ciudad, que permitió sacar del ostracismo al Centro y lo ha puesto en primera página de la imagen colectiva no solo de la ciudad sino de España y Europa. Ha ganado muchos enteros respecto a la situación en la que estaba hace 25 o 30 años. Se seleccionaron a urbanistas, empresarios de la zona, y, por supuesto, vecinos. Era buscar un panorama amplio de opiniones y reflexiones sobre el proceso. Solo hay dos políticos, José Asenjo, que es quien inició todo el proceso en 1994, y Francisco de la Torre, que ha vivido todo este proceso primero como concejal de Urbanismo y después como alcalde.

–Para quienes no hayan sido testigos directos de las últimas décadas en Málaga, ¿cómo le explicaría el nivel de transformación que ha tenido el Centro histórico de la capital?

–El caso de Málaga no es único. Es algo repetido en España y Europa en muchos sitios. En los años 60, cuando se produce el desarrollismo económico, los centros históricos quedaron un tanto abandonados en el proceso de crecimiento hacia el exterior. Casco antiguo era antiguo. La gente que se quedó era porque no se podía ir a los nuevos barrios que se estaban construyendo. En los 90 la población que había era bastante envejecida y con recursos bastante escasos. Por otra parte, el Centro histórico desde finales de los 50 y principios de los 60 no había tenido inversiones en infraestructuras. Estaba bastante degradado el espacio público, así como los edificios. Una de las cuestiones que abordó el PGOU de 1983 no solo fue recomponer una ciudad hecha un poco a trozos sino también volver la mirada al Centro y tratar de recuperarlo. Y eso recuperando la ciudad antigua pero manteniendo su estructura y su población. De la experiencia de Bolonia surgieron en los años 90 los planes Urban.

–Buena parte de esa metamorfosis viene de la mano de los fondos europeos recibidos. ¿Cree que el uso que se ha dado a esos dineros ha sido del todo coincidente con los objetivos originales?

–Siempre que se marcan unos objetivos nunca se consiguen al cien por cien. Si tuviésemos que haber una evaluación, creo que claramente el resultado ha sido muy positivo. Luego podemos entrar en que ha habido alguna falta de equilibrio, pero el Centro ha cambiado notablemente y ha servido para tirar de la ciudad hacia adelante. Lo que ha tirado de Málaga antes de la pandemia ha sido el Centro histórico. Hay cosas que se han desarrollado menos. Una de las pretensiones era no sólo mantener la población residente sino impulsar que hubiese gente joven y ganar habitantes. Eso lo conseguimos hasta 2006 y 2007. Todos los años pedíamos el padrón y desde 2002 empezó subir. Fue una alegría, viendo el efecto de las políticas urbanas. Pero eso duró hasta 2006 o 2007, porque otra vez empezó a peder población hasta la actualidad.

–¿Qué pasó?

–A veces se muere un poco de éxito. La gente cree que todo empezó a cambiar cuando se inauguró la calle Larios, pero ya llevábamos seis años trabajando en el Centro. La Plaza del Obispo, la calle Santa Lucía, la calle Comedias… Calle Larios fue la parte más simbólica. En aquellos años, hasta 2007, los problemas que podía haber de convivencia podían ser de ruidos. A lo mejor había zonas con bares de copas y eso generaba cierto conflicto. Pero eran cosas a una escala determinada. A eso se le sumaron después la apertura de muchos negocios de hostelería y terrazas. Quizás con un exceso de ocupación del espacio público. Y la tercera oleada, más actual, es el tema de la viviendas turísticas, que es lo que ya afectó a la pérdida de población. Todos estamos de acuerdo en que ha habido desequilibrios que habría que evitar en la medida de lo posible. Es cierto que la morfología del Centro se ha visto alterada, en el sentido de que el pequeño comercio clásico se ha visto desplazado por las franquicias, por otro tipo de comercio.

–Detectados los riesgos a los que se enfrenta desde hace años el Centro histórico, ¿cree que se están buscando las soluciones?

–No lo sé. Sé que Urbanismo está trabajando en los temas de los usos pero tampoco sé exactamente qué están haciendo. El año pasado, como parte de un proyecto europeo sobre cierto desequilibrio de usos en el que participaban otras ciudades, hicimos un documento sobre turismo sostenible. Y hablábamos de la necesidad de establecer un sistema de porcentajes de techo máximo de usos turísticos. Se trata de usar el planeamiento urbanístico como instrumento para regular la ciudad. Llegar a un punto de equilibrio es difícil pero hay que intentarlo, porque si no los objetivos se pueden difuminar e incluso venir en contra.

–Habla del equilibrio entre la actividad económica, con la hostelería como actor principal, y la gente del barrio…

–Claro. Es verdad que ahora no es el momento de hablar de hostelería porque lo está pasando muy mal, es una situación tremenda. Tienen toda la razón cuando protestan por su situación, porque en países como Francia y Alemania reciben ayudas del Gobierno. Aquí en España estamos en una situación tan mala que no hay dinero para eso.

–¿Imaginaba que el Centro iba a acabar siendo el gran distrito cultural de la ciudad?

–Era difícil pensar en 1994 que esto iba a acabar así, que iba a ser un éxito. Podía pensar que con el primer Urban se iban a mejorar una serie de calles, pero que luego íbamos a tener más ayudas y proyectos europeos durante 25 años era difícil. En 1994 éramos 18 o 20 que competíamos, pero conforme han pasado los años ha sido más complicado. Por ejemplo cuando salgo el concurso de las Edusi en 2016 creo que fueron 500 ciudades las que se presentaron. Creo que ya se acaba un ciclo.

–¿La apuesta tiene que seguir pasando por el Centro?

–Es verdad que quedan cosas por hacer, pero lo siguiente ya no será el Centro, que ya puede caminar por sí solo. Quizás es el momento de actuar de manera más transversal, en barrios, en cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, la sostenibilidad energética de edificios. El anillo verde es otra de las metas en las que estamos trabajando. Estamos terminando el primer estudio de la primera parte en toda la zona Este, que son más de 2.000 hectáreas de zona verde. Solo eso podría suponer la absorción de más de medio millón de toneladas de emisiones. Con todo el anillo, hasta Churriana, tendríamos capacidad de absorción de algo más de 1,5 millones de toneladas, que son la mitad de las emisiones actuales en la ciudad. Se podía pasar de los casi 10 metros cuadrados de zona verde por habitante a 120. Sería una Málaga que no tiene nada que ver con lo que es ahora.

–El trabajo concluye con un apartado en el que se lanza una pregunta. ¿Cómo imaginamos el futuro del Centro? En su caso, ¿qué respuesta tiene?

–Me gustaría imaginarlo como estaba antes de la pandemia. El turismo es uno de los activos de la ciudad, hay que preservarlo y conservarlo, porque es la principal fuente de riqueza y empleo, pero hay que procurar otras actividades, no tender esa excesiva dependencia que tiene no solo la ciudad sino la Costa del Sol en general. Cuando empezamos con estas historias los estudios de la Diputación indicaban que sólo un 4% de los turistas que venían a la Costa del Sol visitaba la capital. Sin embargo, sobre un 12% iba a Córdoba, Granada, Sevilla o Ronda, porque eran ciudades monumentales. Pero eso Málaga ya lo ha superado. Pasó de medio millón de visitantes en 2000 a más de 4,5 millones en 2019. Pero me gustaría ver un Centro animado, con una población residente importante, como la que queríamos cuando se iniciaron las inversiones en los 90 y también con turistas, que pudieran convivir con mayor equilibrio que el que hemos tenido en los últimos años, sin que esto suponga una ofensa para nadie.