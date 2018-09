Pérez pide a De la Torre que “recapacite” y asista a la comisión sobre urbanismo

El portavoz socialista y aspirante a la Alcaldía en Málaga, Daniel Pérez, ha afirmado este lunes que el alcalde, Francisco de la Torre, “algo tiene que esconder si manda un sustituto” a la tercera sesión de la comisión de investigación sobre los expedientes urbanísticos realizados por la Gerencia de Urbanismo entre 2006 y 2016, que se celebrará mañana, y le ha pedido que “recapacite” sobre su posición de no asistir por “responsabilidad y transparencia”. Fuentes municipales fueron las encargadas de confirmar el pasado viernes que De la Torre había delegado la comparecencia en el gerente de la Gerencia de Urbanismo, José Cardador, "por entender que se trata de un asunto estrictamente técnico". Ante esto, el Partido Socialista sigue manteniendo que quien debe acudir es el alcalde de la ciudad porque mantuvo “reuniones con responsables de urbanismo y, por tanto, tuvo responsabilidades en el cese de jefes de servicio”.

Pérez ha recordado que fueron los socialistas quienes hicieron la petición para que De la Torre compareciera, y que fue la propia comisión quien recogió la propuesta y que ha sido la presidencia quien lo ha citado. “El presidente de la comisión, Alejandro Carballo, entendió que lógicamente sería conveniente que el alcalde pudiera dar explicaciones de la situación que se ha vivido en la Gerencia”, ha asegurado el portavoz del PSOE, quien ha subrayado que mañana los socialistas quieren conocer si se habían dado “situaciones que podrían rozar una presunta prevaricación” por parte de los dirigentes del equipo de gobierno del PP.

Si finalmente se personase Cardador y no De la Torre, según ha avanzado el portavoz socialista, hablarían con los demás portavoces de los demás grupos políticos para evaluar si aceptarían o no la presencia del gerente. Pérez ha insistido en que es el alcalde quien “debe dar la cara” y que explique por qué se llevaron a cabo “restructuraciones que parecía que eran para buscar un chivo expiatorio y culpar a funcionarios de una mala gestión política del propio equipo de Gobierno”.

La polémica saltó cuando Teresa Domingo, ex jefa del departamento de Urbanismo que fue cesada en noviembre de 2014, denunció que había un centenar de expedientes abiertos con infracciones a propietarios de inmuebles en la urbanización Villas de Arenal que no se habían ejecutado. Domingo aseguró que había habido presiones políticas y que se querían dilatar en el tiempo esos expedientes para que no se llegara a nada. Alberto Íñiguez, que fue jefe de sección del departamento de infracciones y que también fue cesado de su puesto asistirá mañana a la comisión junto a Domingo, según está previsto y ha afirmado el portavoz socialista en un desayuno informativo que ha organizado el partido en el restaurante Alea para dar comienzo al nuevo curso político.

Por otro lado, Pérez ha sostenido que desde el PSOE seguirán denunciando la falta de limpieza en Málaga, que -a su juicio- “está muy sucia y este verano se ha comprobado”. Por eso ha propuesto un plan de choque con tres ideas que incumbe tanto al Ayuntamiento como a los ciudadanos; la primera es que el Consistorio limpie; la segunda que se lleve a cabo un plan de educación y sensibilización a la población malagueña; y la tercera que si no se cumple la ordenanza municipal, habrá sanciones por parte de la Policía. Al ser preguntado por los periodistas, Pérez ha asegurado que las multas no serían “con afán recaudatorio, pero que las ordenanzas están para cumplirlas”, y sobre todo en materia de limpieza que es un tema que preocupa a los malagueños y por tanto el Partido Socialista.

El portavoz ha reiterado que desde el PSOE defienden la municipalización de Limasa. Una acción que supondría el ahorro de 12 millones de euros, y que su grupo político invertirían en más trabajadores y la renovación de la flota.

Al ser preguntado por la primera medida que tomaría si se alzara con la Alcaldía en mayo de 2019, Pérez ha mantenido que haría de Málaga una ciudad “sin plusvalías mortis causa”, siguiendo el mismo modelo que Rincón de la Victoria o Nerja. Pérez ha asegurado que el Consistorio puede bonificar el 99% del impuesto que se aplica en toda transmisión patrimonial que tenga que ver con un inmueble. Para el socialista, tanto el Gobierno como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) deben encontrar alternativas a la financiación de los ayuntamientos.

Pérez ha asegurado que el PSOE es el único partido de “alternancia real” al actual Gobierno, ya que presenta “muchas fortalezas” y es una formación que “se está preparando para gobernar”, por lo que están preparados para “relevar” al Partido Popular en la Casona del Parque. “Queremos ser valientes e impulsar grandes proyectos que ofrezcan nuevos nichos de empleo”, ha afirmado Pérez, quien quiere hacer de Málaga una ciudad con puestos de liderazgo; que apueste por un turismo basado en el modelo de Nueva York o Londres: que tenga un Centro Histórico cuidado y se respete al peatón, con menos tráfico; que esté limpia; y que sea transparente.