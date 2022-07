Pinchazos anticovid por segundo verano consecutivo en Málaga

Málaga se enfrenta al segundo verano consecutivo en el que está administrando las dosis para el Covid-19. La campaña de vacunación empezó en diciembre de 2020 y el porcentaje de población con la pauta completa en Málaga asciende al 83,4%, siendo no solo inferior a la media andaluza, que se sitúa en un 88%, sino también la más baja de la comunidad autónoma.

Además, entre los menores de 5 a 11 años, la proporción es del 40,5%. Es decir que más de la mitad de los pequeños que se podrían vacunar no lo han hecho.

Catalina de la Coba, coordinadora de cuidados del centro de salud Colonia Santa Inés, asegura que “sí es verdad que ha aumentado la vacunación, igual por el tema de los viajes y el verano, pero hemos notado que la gente está viniendo a vacunarse”.

En los últimos meses en el centro, el ritmo de vacunación no ha bajado. Además, hay que tener en cuenta que aparte del puesto de vacunación sin cita que se encuentra en el parking de este centro, la agenda para poder seguir pidiendo cita sigue abierta en los ambulatorios de Málaga.

“Como la vacuna del Covid necesita de unos tiempos mínimos entre que has pasado el Covid y se puede poner la tercera dosis, hay veces que coindice que si ha habido una alta incidencia hay mucha población a la que le corresponde la vacuna en un mismo momento”, comenta Catalina.

Además, apunta, que el miedo a las vacunas ha disminuido con respecto a otras dosis ya que “las primeras dosis fueron algo nuevo y sí que era verdad que la incertidumbre te puede hacer tener miedo, pero yo creo que está habiendo buen nivel de aceptación de la tercera dosis”.

También han podido notar en el centro que, aunque la población se muestra reacia a seguir poniéndose dosis de la vacuna, “está respondiendo bien y se está vacunando”.

David tiene 50 años y va a ponerse la tercera dosis porque cogió el Covid en octubre y hasta ahora no ha tenido tiempo para ponérsela.

Laura tiene 22 años y ha ido a ponerse la tercera dosis ahora porque quería aprovechar las vacaciones por si le daba reacción como las dos primeras.

Juana tiene 58 años y ha ido para acompañar a su marido, Pedro, de 60, a ponerse la vacuna. Ella aún no se la ha puesto y no sabe si se la va a poner porque “le da miedo”.

Alba tiene 50 años y no se va a poner la tercera dosis porque le da miedo, ya se puso las dos primeras que eran obligatorias por responsabilidad social pero no va a ponerse más. También ha añadido que “no paran de poner dosis nuevas y parece que así no van a acabar nunca”.

Luis tiene 44 años y ha ido a acompañar a sus dos hijos, de 10 y 17 años, a ponerse su segunda dosis. “Es nuestra tercera en realidad, porque pasamos el Covid hace unos meses y con una dosis te daban la pauta completa, así que esta es su dosis de refuerzo”.

Eva y Juan son pareja y tienen 26 años, han ido juntos a ponerse la tercera dosis porque por estudios no han querido arriesgarse a ponerse malos ya que la vacuna les ha dado reacción.

El verano ha llegado y con él la nueva campaña de vacunación. Si bien es cierto que mucha gente no quiere vacunarse por miedo o porque ve que no paran de mandar nuevas dosis, los centros de salud están recibiendo una buena respuesta a la vacuna, bien porque se acerca la temporada de viajes y en algunos países exigen la pauta completa o por responsabilidad social. Aún así, casi un 17% de la población malagueña aún no se ha vacunado.