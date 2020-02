El Pleno sobre Art Natura no reprobará al alcalde por su gestión

El Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Málaga, solicitado por los grupos de la oposición de PSOE y Adelante Málaga, sobre el fallido Museo de las Gemas tiene previsto rechazar, al contar con los votos en contra del equipo de gobierno de PP y de Ciudadanos, la reprobación de la gestión del alcalde, Francisco de la Torre, ante “el fiasco” económico generado a la ciudad por su gestión sobre este proyecto.

La portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, informó de que su grupo no apoyará la reprobación del alcalde, aludiendo a que la cuestión “está en trámite judicial todavía”. “Para que se determinen las responsabilidades económicas de uno u otro todavía no ha acabado la vía judicial”, agregó. Insistió en que “hasta que no acabe la vía judicial y sea firme realmente no podemos establecer responsabilidades”. A juicio de Losada, “no es el momento” de llevar cabo unas conclusiones, pidiendo, en este sentido, “prudencia”.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, volvió a defender la gestión llevada a cabo en Art Natura: “Desarrollamos lo que teníamos que hacer y otros no lo hicieron”. Asimismo, recordó que ya se ha llevado a cabo sobre esta cuestión de Art Natura una comisión de investigación, comparecencias, mociones y “ha habido petición y acceso a la información”. En suma, valoró, que “hay toda la información”.

Por otro lado, también la portavoz municipal de Ciudadanos, Noelia Losada, recordó que ya se llevó a cabo una “larga” comisión en que se debatió “profundamente el tema político” y ha vuelto a insistir en que Art Natura está en los tribunales por “disparidad de criterios entre la empresa Art Natura y el Ayuntamiento y hay una sentencia que ha sido recurrida por el Consistorio”.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, volvió a criticar “el fiasco” económico que ha sufrido Málaga con Art Natura, lamentando que son cerca de nueve millones de euros “tirados por una irresponsabilidad” del alcalde. “Si en Castellón tenían un aeropuerto que se inauguró sin aviones aquí se inauguró un museo sin gemas”, agregó, señalando que es “una irresponsabilidad de De la Torre", sobre la que este jueves tendrá la oportunidad de dar la cara.

Por su parte, el portavoz municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, afirmó que Art Natura es “otro de los grandes fiascos” del alcalde, Francisco de la Torre, con “nueve millones que nos ha costado y que nunca se abrió el museo”. Además, aludió a otros como “la entrega” de Arraijanal al jeque Al-Thani para la academia del Málaga CF o el Astoria-Victoria, cuyo espacio “sigue abandonado”.