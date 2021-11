El Pleno de Málaga insta a Renfe a restituir los servicios eliminados de las líneas de Cercanías

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado instar a Renfe a restituir los servicios eliminados en las líneas de cercanías de la provincia, de modo que las cuestiones de organización interna de esta empresa pública "no afecten a los miles de usuarios que necesitan utilizar a diario este medio de transporte por el que debe realizarse una firme apuesta desde el Gobierno".

También de la moción urgente del grupo popular ha salido adelante el segundo punto para instar al Gobierno central a retomar con "seriedad y en el marco" de los Fondos Europeos Next Generation, o bien cualquier otro programa marco de fondos europeos que se considere adecuado, el proyecto del tren litoral para llevarlo a cabo con el propósito de mejorar claramente las conexiones de la capital y la Costa del Sol Occidental, tal y como se lleva décadas demandando".

Sobre este asunto también se ha debatido una moción ordinaria de Ciudadanos, que ha salido adelante. Así, el Pleno ha aprobado con 16 votos a favor y 15 en contra el desaprobar el "recorte en 34 servicios diarios del servicio de Cercanías Málaga y la gestión que el Gobierno central viene realizando en los últimos meses en este núcleo".

Por unanimidad ha sido aprobado que el Pleno urja al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a dar respuesta a "la falta de personal y a recuperar de inmediato los servicios perdidos" e instar al ministerio a incluir en su agenda técnica y política "una posible prolongación de la línea C2 hacia el PTA".

El debate de la moción ha estado marcado por una crítica constante de PP y PSOE sobre el desmantelamiento. Así, el concejal de Educación, Juventud, y Fomento del Empleo, Luis Verde, ha lamentado que se "ha desmantelado el servicio", pidiendo al PSOE "contundencia". "Lo que sí queremos es un pronunciamiento taxativo del PSOE", lamentando que hace meses se apoyó una moción que quedó en "agua de borrajas".

También ha pedido al PSOE no convertir el Cercanías en el nuevo "11-11-11" fecha en la que se iba a inaugurar el metro de Málaga. "¿Saben lo que son? Son el brazo ejecutor de la espada sanchista en Andalucía; quieren seguir maltratando a Málaga porque no tienen el color político rojo. Caen en un error, no maltratan al PP, no maltratan a Cs, maltratan a todos los vecinos de esta ciudad".

Al respecto, el concejal socialista Jorge Quero ha lamentado que el PP "solo se acuerda del problema cuando está en la oposición", afeando que traigan la moción "sin sonrojarse" cuando "son los causantes del problema". "Entiendo de que hagan populismo, porque son un partido populista", ha afirmado. Por último, ha valorado la gestión del gobierno actual.

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, también ha criticado "el caos" en los servicios de cercanías, lamentando la suspensión de trenes. Asimismo, ha recordado la ofensiva "institucional" activada por Cs, lamentando que no se ha dado explicación política de "este desastre".

Ha dicho, además, que se trata de un servicio "fundamental" para varios municipios y "clave" para la movilidad sostenible y eficiente. Por último, ha lamentado "la inacción" del Ejecutivo central: "la inoperancia ha sido manifiesta".

Por su parte, el concejal de la confluencia de IU y Podemos Nicolás Sguiglia ha criticado que cuando el PP gobernaba "no lo vi nunca en las movilizaciones, nosotros hemos estado siempre". "Nosotros no vamos a decir que funciona bien el tren, no vamos a venir a decir cosas que no son; estamos haciendo todo lo que está al alcance para que se solucione lo antes posible y lo seguiremos haciendo", ha dicho.

"El problema del Cercanías no es algo de uno o dos años atrás, es mucho más antes", ha advertido, dejado claro "de donde viene el problema y que cada uno aguante su vela".

Por otro lado, se ha debatido la moción urgente la confluencia de IU y Podemos sobre la creación de un sistema público de préstamo de bicicletas gestionado por la EMT, cuyo primer punto ha sido rechazado por 16 votos en contra.

También ha sido rechazado el segundo punto sobre el número adecuado de bicicletas. Así, la portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, ha lamentado que el equipo de gobierno "acaba de finiquitar" el servicio de préstamos de bicicletas, conocido como MálagaBici, "sin avisar a los ciudadanos". "El sistema de bicis no funcionaba pero es por la falta de tomarse en serio una movilidad sostenible", lamentando que la ciudad "retrocede" frente a otros ciudades europeas.

Por su parte, la portavoz municipal de Ciudadanos ha dicho que comparten el sentido de la moción, aludiendo a que se potencie el uso de la bici por motivos ambientales y por salud; aunque ha dicho no poder apoyar el primer punto porque "es mejor la colaboración público privada".

El concejal del PSOE Jorge Quero ha criticado también que "la privatización es el sello y marca PP", lamentando que con el nuevo sistema de alquiler de bicicletas "se mete la mano en el bolsillo de los malagueños".

El concejal de Movilidad, José del Río, ha aludido a que se ha finalizado la concesión del servicio MálagaBici y ha destacado la gestión realizada, recordando el nuevo sistema de bicicletas compartidas en alquiler, que sigue el modelo dockless bikesharing sin anclaje y sin estación, similar al de otras ciudades españolas y europeas como París o Berlín.

Por otro lado, ha sido aprobada por unanimidad, aunque contando con enmiendas, la moción urgente de Ciudadanos. En concreto, el Pleno ha aprobado pedir al Ministerio de Cultura y al Museo Arqueológico Nacional la cesión, al menos, temporal de Lex Flavia Malacitana para que pueda ser expuesta en el Museo de la Aduana y también del 'Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga' de Antonio Gisbert.

Losada ha insistido en que son contrarios a desmembrar o descentralizar museos pero "son casos que el Ministerio podría entrar a valorar", al tratarse de "dos casos particulares, concretos".

Tanto PP, como PSOE y Unidas Podemos se han mostrado a favor, no obstante, la portavoz municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, ha recordado que no es la primera vez que se trae y ya el Ministerio se mostró contrario, aludiendo a cuestiones de seguridad, que el PP dice compartir.

La viceportavoz municipal de Unidas Podemos, Remedios Ramos, ha mostrado el apoyo pero ha pedido que haya un proyecto expositivo concreto, algo aceptado por la proponente. La concejala del PSOE Lorena Doña también ha mostrado el voto favorable del PSOE a la moción, asegurando que "estamos para sumar y unir esfuerzo, en lo que es bueno para Málaga nos tendrán para defenderlo".

"Era una moción para unir, huía de enfrentamientos y acepto las enmiendas", ha destacado, por último, la portavoz municipal de Ciudadanos.