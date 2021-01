El Pleno de Málaga vuelve a tumbar una consulta ciudadana sobre la torre del puerto

Por enésima vez en los ya más de cinco años transcurridos desde que se pusiese sobre la mesa el proyecto de construcción de un hotel de lujo en el puerto de Málaga, el Ayuntamiento ha vuelto a rechazar la posibilidad de preguntar a la ciudadanía sobre la idoneidad o no de esta operación. Los votos del Partido Popular, de Ciudadanos y del concejal no adscrito, Juan Cassá, han tumbado la petición realizada por el PSOE y Adelante para activar una consulta popular sobre una iniciativa que, a juicio de ambas formaciones, tendrá incidencia clara sobre el paisaje de la ciudad.

"Seamos valientes y consultemos a la ciudadania sobre una actuación que cambiará el skyline de Málaga", ha defendido el portavoz socialista, Daniel Pérez, en una demanda directa al alcalde, Francisco de la Torre, quien no ha tomado la palabra en este debate. Para Pérez, cuya formación viene apoyando esta intervención desde su origen mismo, el que no se realice esta consulta implica una pérdida para la ciudad y una rémora para el propio proyecto urbanístico.

Pérez, acusado de "falta de coherencia", ha recordado que con el paso de los años "el sentimiento de rechazo ha crecido" y ha remarcado que su formación "siempre ha defendido la fórmula de la consulta ciudadana", instrumento empleado de manera más o menos habitual en ciudades como Londres, Nueva York o París. "Tiene miedo a aprobar esta consulta y ese miedo hace que esté paralizado, dé un paso adelante, sea honesto y valiente", le ha pedido al regidor, recordando la importancia de escuchar a los vecinos.

Sobre lo que no ha aportado luz es sobre la posición que su grupo tendrá cuando la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto, trámite indispensable para hacer viable la ejecución de este edificio, llegue al Pleno para su aprobación definitiva. Parece evidente la existencia de dudas en el seno del PSOE.

El portavoz de Adelante, Eduardo Zorrilla, ha puesto en valor la existencia de "un amplio rechazo" a la ejecución de una torre sobre el morro del dique de Levante. De acuerdo con la última propuesta del grupo promotor, un fondo inversor catarí, el edificio alcanzará los 116 metros de altura, casi 20 menos que el diseño inicial realizado por el arquitecto José Seguí.

Una contestación que se viene extendiendo desde hace años, pero al que se ha sumado en las últimas semanas un grupo de 300 personalidades nacionales que han suscrito un manifiesto contrario a la actuación. "Si en un asunto tan controvertido e importante se niegan a esta consulta le dirán que desprecia el derecho a opinar de la ciudadanía", ha afirmado Zorrilla.

Frente a los argumentos negativos, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha aprovechado su intervención para apuntar de manera directa al portavoz del PSOE, al que ha recordado el apoyo socialista al proyecto en los años en los que la Junta de Andalucía y la Autoridad Portuaria estaban gestionados por el PSOE. Incluso, ha tirado de memoria para recordarle como en 2017 llegó a instar a quien era ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "que no demorara en el tiempo la aprobación del proyecto de la torre del puerto; defendía que se hiciese un hotel de 5 estrellas al lado de la estación de cruceros".

"Hemos trabajado para no generar inseguridad jurídica, que quien decida ir a un concurso sepa que somos un ayuntamiento serio y coherente", ha afirmado, abriéndose a "aclarar" las dudas que pueda haber sobre este proyecto. "Lo que no hacemos es escondernos detrás de una consulta, decir hoy sí y mañana no, generar poca credibilidad”, han añadido, incidiendo en que la voluntad del equipo de gobierno es “construir una Málaga de futuro, no una del pasado y sin proyectos".

La portavoz de Cs, socio de gobierno del PP, Noelia Losada, ha recordado que se trata de una operación que se está sometiendo a unos trámites garantistas, que llegó a contar con el apoyo del 80% del Pleno, afeando al PSOE su falta de coherencia. Sí ha apostillado que la posición de Ciudadanos a este proyecto queda siempre condicionada a que se den todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas.