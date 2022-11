La Policía enseña a los mayores a protegerse de las estafas de internet

La Policía Nacional y Orange han organizado el taller Seguro con tu móvil en una tienda de la calle Nueva dirigida a personas a partir de 65 años. El encuentro ha tenido como objetivo servir como guía didáctica para el uso seguro de la tecnología y específicamente de los teléfonos móviles, familiarizando a una generación senior con los ya instaurados hábitos digitales.

En un encuentro ameno y didáctico, donde no ha faltado el ímpetu por preguntar y rebatir, se han expuesto varios de las conceptos sobre ciberdelincuencia, términos referidos al sexting o phishing que suelen desconocer las personas en este intervalo de edad pero, como señala Susana Prieto, inspectora de Policía Nacional y delegada de participación ciudadana en Málaga, pueden entender perfectamente en qué consisten. "Internet es muy necesario y se pueden hacer muchas gestiones a través de él", explica. "No hay que tenerle miedo pero sí unas cuantas precauciones para precisamente no convertirnos en víctimas de estafa".

Varios de los mayores presentes en la charla aseguran utilizar el móvil para lo mínimo. Isabel hace llamadas y escribe por whatsapps. "No hay que fiarse de nadie, no es delito no confiar en la gente". Otras como María José tienen un smartphone desde apenas un semana y no sabe utilizarlo. Reconoce preferir sin duda la época antigua, la del teléfono fijo. "Esto tiene mucho rollo, no sabes las cosas". A pesar de su inexperiencia, la charla le ha enseñado que no debe coger el número a ningún desconocido. "Los que no tengan nombre ni tocarlo siquiera". Rocío, en cambio, tiene miedo sobre todo por los más pequeños. "Yo puedo informarme pero ellos están empezando y no saben localizar qué es bueno y qué es malo", argumenta. "Yo cogería y quitaría el teléfono en ciertas edades y también en los coles".

Aunque las personas mayores supongan un porcentaje menos significativo al ser la franja demográfica que menos utiliza las redes sociales, resulta importante que se abran a este campo nuevo para que no les afecte en mayor grado la brecha digital. Actualmente se siguen sucediendo en los más mayores casos de robo y estafa más tradicional como la "siembra" en cajeros automáticos o el "tocomocho". "A través del whatsapp los mayores lo utilizan, cuando lo abres ya tienes entrada a los ciberataques", expone Prieto. "Tienen que tener unas normas de seguridad, unos conceptos básicos para evitar que sean víctimas".

Desconocedores todavía de algunas posibilidades que ofrece Internet como las compras a través de portales web, la Policía pide tener "precaución" y más acercándose las fechas navideñas. "Para comprar por el móvil hay que tener conocimientos mínimos porque se pueden producir, no hay que aventurarse", explica Prieto.