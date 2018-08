Preservando las necesidades básicas durante la fiesta

Hagamos un paréntesis en los memes, en los maquinómetros y en el análisis profundo de etiquetas en las redes de esta Feria 2018 (#FeriaMLG es la principal, pero hay más). Ahora que la Feria está en su recta final, y esperando que este fin de semana llegue la última avalancha de visitantes, veo conveniente incrustar en este espacio de opinión cuestiones necesarias, imprescindibles, básicas para disfrutar de la fiesta al máximo.

La primera imagen escogida (de @Cocotage, buceando en Instagram) habla por su fuerza. La pintada, realizada por la Coordinadora Contra las Agresiones Machistas de Málaga (en Facebook, @TerritorioFeminista), reivindica que todos los espacios de esta Feria deben ser feministas, libres y seguros para todas, basados en el respeto mutuo y todas con las mismas ganas de pasarlo padre -y madre-. Y cuando algún payaso no esté de acuerdo con estos principios, pa' su casa.

Pese al esfuerzo municipal de la campaña del No es no o las iniciativas ciudadanas para defender a las mujeres frente a acosos, agresiones y mayores provenientes de hombres, parece que algunos no se han querido enterar que esta Feria debe basarse en el respeto a todas las personas.

La segunda imagen (de @Modesto_Garcia) tiene casi tanta importancia como la primera: entre los excesos de las coacolitas y las infatigables ganas de jarana hay que recordar que los dos litros de agua no se los puede saltar nadie. Para los que os aventuréis este fin de semana asistir al Cortijo de Torres y os encontréis con el mismo problema que el compañero Modesto, os comento que en la avenida de las Malagueñas -la grande entre la zona de casetas y la de cacharritos- hay unas fuentes públicas con un funcionamiento bastante lamentable. Pero hidratar, hidratan.