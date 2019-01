La enésima negación al tren litoral

Ni desde el Ministerio de Fomento ni desde el PSOE aportaron luz sobre el contenido de estos dos conceptos. Tampoco aclararon si el primero de ellos recoge o no alguna referencia al tren a Marbella. De manera precisa, desde el departamento ahora dirigido por el ministro José Luis Ábalos se limitaron a responder: "Serán las delegaciones de Gobierno las que durante el día de hoy den a conocer los PGE en cada comunidad autónoma". De hecho, hoy está prevista la comparecencia de la subdelegada del Gobierno en Málaga.

"Que la hayan desechado alegremente no deberíamos permitirlo, pero no solo la plataforma sino los ciudadanos", añadió. Y ello después de que en abril del año pasado, todos los partidos políticos, incluido el PSOE, firmase un acuerdo con la plataforma garantizando su compromiso con este trazado ferroviario.

Sobre la asignación de apenas 140.000 euros, la portavoz de la plataforma fue clara: "Cuando se pone ese dinero es como decir que no se va a hacer nada; en esta ocasión han decidido que no van a hacer ni los estudios, nada, cero", lamentó, al tiempo que calificó de "inasumible" la situación en la que se encuentra esta iniciativa desde hace años, a pesar de ser una de las infraestructuras "más demandadas por la sociedad".

"Han decidido que no van a hacer ni los estudios; que la hayan desechado alegremente no deberíamos permitirlo"

Si bien es cierto que el devenir de los acontecimientos hace pensar que esa suma no se ha materializado, la realidad es que los nuevos responsables del ministerio, ahora con el PSOE al frente, encierran la actuación en el cajón . Apenas consignan 140.000 euros para la iniciativa, que sigue sin disponer de horizonte claro a medio y largo plazo.

El olvido vuelve a cernirse sobre una de las demandas históricas de la provincia de Málaga, el tren a Marbella , ciudad que seguirá siendo la única de más 100.000 habitantes de toda España sin conexión ferroviaria. Un título que, en el mejor de los casos, tendrá que seguir llevando sobre sí durante no pocos años, porque incluso si quedase desbloqueada la iniciativa en el plano técnico habrá de pasar cerca de una década antes de que llegar desde Málaga hasta Marbella en tren fuese posible.

Felipe Romera cree “poco serio” que no se tenga información del Cercanías al PTA

Más allá de la anulación del dinero para el tren litoral, las previsiones dibujadas por el Gobierno central para Málaga este año no recoge mención expresa a otra de las infraestructuras que en los últimos años viene dando mucho que hablar en la capital de la Costa de Sol: la prolongación del Cercanías hasta el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). "El gran problema del parque es la movilidad", subrayaba ayer al ser preguntado el director de la tecnópolis, Felipe Romera, para quien el proyecto parece que "está en el templo de los justos".

De hecho, confirmó que casi quince meses después de que formalmente la institución pidiese al ministerio la información sobre los estudios realizados sobre la llegada del tren al parque, los mismos siguen sin ser aportados. "Me gustaría conocer el estudio que han hecho, ver los efectos; ese tema no se puede quedar sin más ahí; se ha gastado un dinero y es poco serio que no tengamos información del mismo", denunció, insistiendo en la necesidad de que se abra un diálogo sobre este tema.

Durante la etapa del Partido Popular al frente del Ejecutivo ya se puso en duda la viabilidad de la prolongación de la línea de Cercanías hasta el polígono empresarial. Si bien oficialmente el departamento entonces dirigido por Íñigo de la Serna no desveló detalle alguno de sus estudios, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sí puso en duda que el departamento ministerial tuviese entre sus prioridades el ir adelante con esta infraestructura. A pesar de ello, son numerosos los acuerdos del Pleno municipal insistiendo en la necesidad de que se afronte esta obra.