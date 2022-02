Profesionales de Neonatología del Regional de Málaga integran a familias en cuidados de bebés prematuros

El Hospital Materno Infantil ha acogido el primer curso FINE-1 y FINE-2 con el objetivo que profesionales de la Unidad de Neonatología del Hospital Regional Universitario de Málaga se formen para integrar a las familias en los cuidados de los bebés prematuros.

En total, 35 profesionales de la unidad se han formado para seguir avanzando en la política de cuidados en el desarrollo y la familia en la que ya había comenzado a trabajar. El objetivo de FINE (The Family and Infant Neurodevelopmental Education) no es otro que involucrar cada vez más a los padres en el cuidado de sus hijos prematuros y, con ello, mejorar el desarrollo cerebral de estos niños tan vulnerables.

El jefe de sección de Neonatología del complejo sanitario, Tomás Sánchez, ha explicado que "no basta con curar las enfermedades que asocia la prematuridad; también debemos facilitar un entorno acogedor, con estímulos adecuados que se asemejen en lo posible al que debería haber tenido en el vientre materno".

"El contacto continuado con los padres mediante el 'cuidado canguro' constituye el pilar básico alrededor del cual giran otros aspectos importantes como el control del ruido, la luz, los periodos de sueño o la reducción de los estímulos dolorosos", ha señalado.

En estas jornadas, profesionales del equipo de Neonatología del Hospital 12 de Octubre, pioneros en este tipo de terapia en España, se desplazaron al Hospital Materno Infantil de Málaga para intercambiar conocimientos y experiencias didácticas, poniendo el foco en la familia y reflexionando sobre los cuidados brindados a los bebés prematuros, abarcando conceptos tanto prácticos como teóricos, ha indicado desde la Junta en un comunicado.

En una primera parte se profundizó en los fundamentos teóricos sobre la anatomía y fisiología del desarrollo cerebral fetal y en la influencia de los factores externos para lograr que éste ocurra de una forma adecuada.

Posteriormente, en los talleres, los profesionales conocieron técnicas para reconocer los signos de bienestar o de malestar del prematuro mientras se le realizan los cuidados habituales de todo niño (posicionamiento, cambio de pañal, aseo, etcétera) y otros más específicos de neonatos enfermos (manipulaciones durante la ventilación asistida, transferencia de pacientes para la realización del cuidado canguro cuando precisan soporte ventilatorio, entre otros).

"El objetivo es trasladar toda esa información a los padres de los niños ingresados, para que progresivamente sean ellos los que de forma tutelada vayan realizándolos; de esta forma se favorece el desarrollo y mantenimiento del vínculo familiar, tan importante en esta etapa de la vida", ha afirmado el neonatólogo.

Al respecto, ha explicado que en los centros en los que esta política se ha implementado, "se ha evidenciado una menor frecuencia de infecciones nosocomiales, mayor índice de lactancia materna y una mayor capacitación de los padres. Además, los primeros estudios a largo plazo muestran también una mejor estructura cerebral y una reducción de alteraciones conductuales al llegar a la edad escolar".

A la vanguardia de la atención a prematuros

El Hospital Materno Infantil es un centro que se encuentra en la vanguardia de la atención a niños prematuros, puesto que, además de disponer de los mejores profesionales, cuenta con las estrategias y tecnologías precisas que permiten la supervivencia de recién nacidos cada vez más inmaduros.

Este centro sanitario está entre los tres del país en el que cada año se atiende a más recién nacidos por debajo de 1.500 gramos. Cada año atiende más de 550 partos, lo que supone una tasa de alrededor de un 12%.

La Unidad de Neonatología del Hospital Regional de Málaga atiende para su cuidado a los recién nacidos con patologías que precisan su ingreso hospitalario procedentes de la provincia de Málaga, Melilla y del norte de Marruecos, aunque también recibe pacientes de otras provincias limítrofes en función de los problemas de salud que presenten.

La mayoría de los prematuros que ingresan en la unidad tienen patologías relacionadas con la prematuridad, como problemas respiratorios, control estricto de la temperatura, necesidad de monitorización continua de las funciones vitales, nutrición enteral y/o parenteral.