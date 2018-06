Profesionales médicos, sindicatos, pacientes y vecinos exigen a la Junta más inversión en sanidad en Málaga

Una veintena de colectivos, entre los que se encuentran desde el Colegio de Médicos o de Enfermería de Málaga hasta asociaciones vecinales o los sindicatos, han convocado este jueves a las 19:00 una manifestación para exigir a la Junta de Andalucía que aumente la inversión en sanidad en esta provincia. Saldrá desde el Hospital Civil, concluirá en el Hospital Noble y el lema es claro: "Hartos de mentiras e incumplimientos".

Alfredo de Pablo, perteneciente a la Mesa de Salud de la agrupación de desarrollo Málaga Accesible, ha actuado esta mañana de portavoz y ha recordado que Málaga tiene 15 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes mientras que la media nacional son 20 camas por cada 10.000 habitantes. De Pablo ha exigido la construcción de un tercer hospital con 800 camas, de una unidad para pacientes crónicos y que haya más contrataciones en verano de calidad porque "los profesionales huyen de Málaga porque no tienen contratos estables y dignos".

El portavoz de la plataforma ha indicado además que hay que "darle una vuelta" a la atención sanitaria primaria porque "el tiempo de atención es cada vez menor. Hay limites en la capacidad de prescribir medicamentos y pruebas y falta coordinación con la atención especializada". De Pablo subrayó que la atención primaria representa el 80% de la demanda y pidió más medios en los centros de salud para que se puedan hacer más pruebas diagnósticas y no sea necesario acudir a urgencias ante la lentitud del sistema.

"La administración solo tiene palabras y de vez en cuando, cuando la cosa está tensa, vienen por Málaga. Eso no nos basta. Necesitamos hechos, realidades, que esas palabras se plasmen en un compromiso, en un cronograma de acciones, en el BOJA. No podemos esperar más. Málaga no aguanta, somos los últimos de Andalucía y de España. Ya está bien, no tiene sentido, es una dejación de funciones de la administración. Los sindicatos no tienen por qué luchar verano a verano por la calidad asistencial, sino que es obligación de la administración", ha dicho tajante De Pablo, quien ha remarcado que "convocamos a Málaga el jueves a las 19:00 para que quede claro que necesitamos que se nos oiga y que se tomen medidas. No podemos vivir de la palabra sino de los hechos".