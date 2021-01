Así es el 'Programa Massimo Colombi' que conecta a pacientes aislados con familiares en Málaga

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha adquirido ocho nuevas tabletas para conectar a pacientes en aislamiento por infección de Sars-Cov2 con sus familiares. Con esta incorporación aumenta los dispositivos dentro del Plan de Humanización del centro que se suman a los donados por empresas e instituciones en la primera ola de la pandemia de COVID-19.

La Dirección TIC del Hospital Regional de Málaga, junto con la Subdirección de Compras, para consolidar el proyecto ya existente, ha incrementado el número de tabletas destinando dos para la UCI y seis para hospitalización. Estos dispositivos se han puesto a disposición de los pacientes que no poseen teléfonos, que no saben utilizarlos o que no pueden hacerlo por problemas de salud.

Con esta incorporación, el centro cuenta con este tipo de dispositivos en todas las unidades y plantas de hospitalización con pacientes en aislamiento por COVID-19, han precisado desde la Junta de Andalucía.

En este sentido, la directora de Enfermería del Hospital Regional Universitario de Málaga, Carmen Bustamante, ha explicado que desde el principio de la pandemia de COVID-19 fueron conscientes de la necesidad de conectar a los pacientes con sus familiares.

"Comenzó a hacerse gracias a la voluntariedad de nuestros profesionales, que cedían sus terminales o se las ingeniaban para que el aislamiento de estos pacientes fuese menos duro. Después, gracias a la solidaridad de los malagueños, comenzamos a recibir dispositivos que facilitaron esa conexión de forma más ordenada y en más plantas y unidades", ha agregado.

Al término de la segunda ola decidieron aumentar la cifra de dispositivos para que nadie quedase incomunicado en el futuro. Ahora, con estas nuevas tabletas, se incrementa la cifra de dispositivos para favorecer la comunicación, ha indicado la directora de Enfermería del complejo, quien ha admitido que para el colectivo de enfermeras y técnicos de cuidados de enfermería es "fundamental" que los pacientes puedan conectar con sus familias. "No tenemos dudas de que su bienestar emocional contribuye a su recuperación", ha enfatizado.

Massimo Colombi

La dirección del Hospital Regional Universitario de Málaga ha decidido que el proyecto de conexión entre pacientes y familiares ingresados por COVID-19 se denomine 'Programa Massimo Colombi', en homenaje al enfermero y delegado sindical de UGT recientemente fallecido y que lideró en la UCI junto a sus compañeros --unidad a la que pertenecía y donde trabajó durante años-- la adquisición de recursos online para conectar a pacientes en aislamiento con sus familiares.

De este modo, recuerda así su labor empleando su nombre para un proyecto de humanización importado de su tierra natal, Italia, y que fue acogido por todos los profesionales de la unidad y que aún hoy se continúa desarrollando.