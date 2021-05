Promotores, arquitectos, expertos y peñistas opinan sobre la transformación del recinto ferial de Málaga

Málaga afronta ya de manera decidida una operación urbanística que puede resultar histórica: la transformación de parte de los suelos del recinto ferial de Cortijo de Torres. El paso formal ya dado por el equipo de gobierno, con la formulación de una propuesta de ordenación que será ahora objeto de debate y análisis, supone un pistoletazo de salida en toda regla a los deseos que en los últimos años venía expresando el alcalde, Francisco de la Torre.

En un doble objetivo: tratar de sacar el máximo rendimiento a unos suelos que apenas tienen uso durante los festejos de agosto e incrementar la capacidad de la urbe de responde a la alta demanda de oficinas actualmente existente. La idea que ya está sobre la mesa plantea un techo de unos 92.000 metros para este fin, al que sumar comercial e instalaciones polivalentes.

Si bien ambos planteamientos parecen ser del todo justificados, no lo es menos que la de Cortijo de Torres es una intervención no exenta de dudas. Málaga Hoy ha pulsado el parecer de promotores, arquitectos, peñistas y varias de las consultorías especializadas en el campo inmobiliario.

Entre estas últimas son varias las voces que coincidiendo en la necesidad de repensar qué se hace con un emplazamiento estratégico como el Real, cuestionan la idoneidad del mismo ante los actuales demandantes de estos desarrollos. "Desde el punto de vista inmobiliario el lugar no es el mejor pero no chirría, porque está próximo al Palacio de Ferias, pero siempre he dicho que es necesario aterrizar los proyectos", expresa Rosa Madrid, directora regional CBRE Andalucía.

"Hay que tener en cuenta que Málaga tiene en este momento todo el desarrollo del puerto, están los suelos de Repsol, hay terciario también en Térmica, en Torre del Río e incluso en Martiricos", pone de relieve en un intento por contextualizar las operaciones que a su juicio tienen un carácter prioritario. "Todos ellos tienen que caminar antes que la de Cortijo de Torres", apostilla.

Y así será, dado que cualquier actuación sobre el recinto ferial requiere de una modificación del Plan General de Ordenación Urbanística y otros trámites que necesitarán varios años. La línea de pensamiento de Madrid es compartida por José Félix Pérez-Peña, director Málaga-Andalucía de Savills Aguirre Newman.

Rosa Madrid, directora regional de CBRE Andalucía "La demanda empuja mucho ahora porque no hay edificios, pero se ajustará cuando haya operaciones en marcha"

"Hay suelos en primera línea litoral, como Térmica o Repsol, que peden generar más interés por parte de los inversores que estos suelos de la Feria; lo ideal es concentrar la apuesta en esos espacios", apunta, recordando que muchas de las empresas interesadas en desembarcar la capital de la Costa del Sol, con las tecnológicas como punta de lanza, quieren parcelas o edificios próximos al mar. "Cortijo de Torres puede entenderse como una segunda fase", apostilla.

La responsable regional de CBRE llama la atención sobre otro elemento a tener en cuenta. ¿Qué ocurrirá cuando los desarrollos ahora pintados y en proceso de ser impulsados estén materializados? "Habrá que empezar a medir oferta y demanda; es verdad que ahora la demanda empuja mucho pero porque no hay edificios, pero se ajustará cuando haya operaciones en marcha", comenta. Y añade: "Si soy un inversor y me plantean todo esto, Cortijo de Torres estaría en el último lugar".

Otra duda que comparten ambos expertos se vincula con el modo en que los usos potenciales, con las oficinas como referente, podrán convivir con el desarrollo de la Feria. Hay que recordar que el plan municipal mantiene esta extensión de terreno como el asentamiento de los festejos de agosto, manejando la idea de levantar edificios que en su parte baja estarían destinados a casetas.

Íñigo Molina, director de Colliers en Andalucía "No somos conscientes de la inversión que se pierde por no no tener un parque de oficinas de calidad"

A pesar de los interrogantes que genera una intervención de esta envergadura, el director de Colliers en Andalucía, Iñigo Molina, pone en valor que se sienten las bases de esta transformación, aun cuando su ejecución se contempla a media plazo. "Ha que empezar a hacerlo", defiende alguien que años atrás ya plasmó en un informe la posibilidad de utilizar Cortijo de Torres como parcela para responder a la ya creciente demanda de oficinas en la ciudad.

"Es necesaria una reflexión sobre un espacio en el que no se hace nada, más allá de una semana al año, o para colocar el circo y un rastrillo; no sé si tienen que ser 100.000 metros de oficinas o 2.000 o si es un espacio polivalente o un mixto de usos, eso corresponderá al análisis, pero hay que poner en valor eso", recalca.

Una afirmación que se produce en un momento en el que, según todos los especialistas, la demanda de estos centros productivos excede con mucho la oferta. "Siempre hablamos de que es una ciudad de moda, pero las únicas oficinas en carga son unos 3.000 metros en la zona del PTA; desde 2009 más o menos en todo el espacio de la ronda hacia el interior no se ha hecho un metro de oficina nuevo", destaca.

Y añade: "Una empresa que viene de Edimburgo, Oslo, París, no pude espera tres años a que le hagan una oficina; no somos conscientes de la inversión que perdemos por no tener un parque de oficinas de calidad y moderno". En la línea de los otros expertos, apunta la necesidad de disponer de una planificación respecto a este uso, porque "no se rata de que todo el mundo se ponga a hacer oficinas".

Violeta Aragón, "Es interesante pero habrá que buscar la fórmula más adecuada para que sea viable"

Tras presentar una primera aproximación a la operación, De la Torre ya avanzó su intención de abrir un proceso de consultas con entidades varias para conocer sus opiniones sobre este proyecto. Colectivos entre los que estará, sin duda, la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), más aún dada la vertiente de colaboración pública privada que tiene esta iniciativa, valorada en unos 232 millones de euros.

La secretaria general de esta organización, Violeta Aragón, califica de "interesante" la propuesta ahora conocida de dar alternativas a un terreno "que está todo el año sin uso". "Habrá que buscar la fórmula más adecuada, porque se habla de colaboración público-privada pero para eso tiene que ser viable".

En una línea parecida de pronuncia el decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia. "La idea de optimizar el uso del recinto ferial parece interesante, al menos digna de estudio, ya que se trata de un espacio algo degradado, con una buena ubicación y que está infrautilizado", valora, subrayando el enriquecimiento que tiene para la ciudad la apuesta por la mezcla y diversidad de usos. "Desde el punto de vista urbano se puede entender como un trabajo de investigación o experimento interesante por los resultados que nos pueda ofrecer", dice.

Manuel Curtido, presidente de la Federación de Peñas de Málaga "¿Se imagina en otras ferias de Andalucía que encima de unas casetas se ponen oficinas?"

Menos convencido se muestra el presidente de la Federación de Peñas de Málaga, Manuel Curtido. A la espera de tener la oportunidad de conocer de manera directa la iniciativa municipal, no esconde sus dudas. "Lo que vemos ah no nos gusta de ninguna de las maneras; ¿se imagina que en otras ferias de Andalucía encima de unas casetas se pongan un montón de oficinas?", afirma, si bien asegura que el colectivo colaborará. Curtido lamenta que desde hace años se haya incumplido el compromiso municipal para convertir Cortijo de Torres en un recinto estable para los colectivos.