Protesta en Málaga por el "maltrato" del SAS con la carrera profesional

Centenares de trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS), convocados por CCOO, UGT y CSIF, han salido a las puertas de sus centros sanitarios en toda la comunidad autónoma para reivindicar mejoras y denunciar que la Junta "está incumpliendo" los acuerdos firmados con los sindicatos, como el del verano de 2021, para desarrollar la carrera profesional en todas las categorías. En el caso de Málaga, la concentración se ha realizado en el Hospital Regional de Málaga.

CSIF reprochó el "nulo interés" de la administración en atender sus reclamaciones, mientras que CCOO destacó que el seguimiento "ha sido masivo" porque "nos están arrebatando con total desfachatez algo a lo que tenemos derecho".

CCOO ha señalado que las cantidades que están dejando de percibir los más de 60.000 trabajadores afectados en Andalucía -12.600 en Málaga- oscilan entre los 146 y los 291 euros mensuales, según el nivel de carrera profesional y la categoría. "Es inaceptable el maltrato recibido por parte de la Junta de Andalucía porque, a los incumplimientos sistemáticos de los acuerdos adoptados, se une el agravio comparativo con otras comunidades autónomas, incluso con las gobernadas también por el PP, que retribuyen más y mejor a estos trabajadores", ha asegurado el secretario general de la FSS-CCOO Andalucía, José-Pelayo Galindo.

Ante esta situación, CCOO ha apuntado que seguirá defendiendo el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el ámbito de la Mesa Sectorial, que incluye el pago de la carrera profesional para todos, incluidos los no fijos, el acceso a ella de forma "razonable y equiparable" a otras comunidades autónomas y la promoción de los auxiliares administrativos a administrativos. "Todos ellos aspectos ya acordados y firmados", ha aseverado el dirigente sindical.

Para CSIF, "la gota que ha llenado el vaso es la decisión del SAS de suspender la Mesa sobre la carrera profesional. Estamos hablando de que su desarrollo se acordó el 29 de julio del año pasado y de que la Junta está incumpliendo lo que firmó, sin que sepamos por qué", ha explicado el presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela.

"Desde ese día ha habido muchas promesas para iniciar el procedimiento para la carrera profesional, pero una vez tras otra las han incumplido todas. La consecuencia es que en Andalucía nuestros profesionales tienen la carrera profesional más complicada de desarrollar de todo el país y siguen sin derecho a tener un modelo más accesible que les permita poder promocionar en todas las categorías", ha criticado Girela.

CSIF-A ha señalado que celebró en su día la firma del acuerdo de la carrera profesional porque "por fin iba a acabarse con el agravio retributivo que más de 60.000 profesionales de la sanidad pública andaluza llevan sufriendo desde hace trece años". El documento firmado por la administración y los sindicatos permitiría extender este complemento a todas las categorías del SAS. "Durante una década movimos cielo y tierra para que todo el personal pueda beneficiarse de una medida justa y ganada a pulso, que es un reconocimiento a su labor y buen hacer. Pero han pasado más de seis meses y todo continúa como antes", ha lamentado Girela.

"Esta situación debería estar ya resuelta, pero ahora suspenden la mesa y se pospone para no se sabe cuándo. Es lamentable, exigimos una inmediata aplicación del acuerdo del pasado verano y si no quieren dar la carrera profesional en la mesa de negociación, habrá que pelearla en la calle. No podemos permitir que la Administración se ría de miles y miles de profesionales", ha apostillado el responsable sindical.

Por último, el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que de los 112.000 trabajadores del SAS "a casi la mitad se le impide acceder a la carrera profesional", para añadir que en 2021 de "los más de 50.000 médicos y enfermeras que tenemos, tan solo 1.500 enfermeras y unos 900 médicos consiguieron pasar de nivel".

"Si esto no es una carrera de obstáculos, que venga Moreno y nos explique cómo iba a ser la homologación retributiva con el resto del Estado", porque, además, en el resto del país la carrera profesional "se sube de nivel con servicios prestados, mientras que aquí nos ponen una carrera de obstáculos", ha abundado.