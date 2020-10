Protestas por más medios para acabar con el colapso de la atención primaria en Málaga

Fueron por separado, pero la reivindicación era similar: denunciar el colapso de la atención primaria en Málaga y reclamar más medios para la sanidad pública. Por la tarde de este martes, la concentración fue ante la Delegación de Salud convocada por el colectivo ¡Basta Ya! y el Sindicato Médico. Por la mañana, ante el Hospital Regional, impulsada por CSIF, UGT y CCOO.

Las reivindicaciones de la concentración de la tarde se resumen en más financiación para los centros de salud (el 25% del presupuesto sanitario para atención primaria), plantilla suficiente y estable, desburocratización y capacidad de elección de los directores.

“Contrataron a 3.000 vigilantes para la playa en vez de rastreadores”, rezaba el manifiesto de ¡Basta Ya! El colectivo reiteró que “la atención primaria ha colapsado y los profesionales con ella”, a la vez que advirtió:“Si algunos creyeron que ¡Basta Ya! era un movimiento para derrocar un gobierno socialista o un trampolín para llegar a puestos de poder, estaban equivocados”.

La organización insistió en que su objetivo “gobierne quien gobierne es nuestra profesión, nuestra salud y la de nuestros pacientes”. El documento critica la “ceguera del actual gobierno” sobre la importancia de la atención primaria. “La han reconvertido en salud pública, otro sector deficiente, secuestrándonos de nuestro lugar y de las tareas que ineludiblemente tenemos que realizar en atención de la ciudadanía”, criticaron.

La concentración ante la Delegación de Salud lamentó “la falta de colaboración entre los políticos de distinto signo, la infantilización de la población y la falta de inversión”.

El Sindicato Médico de Málaga (SMM) denunció que la Junta sigue sin cumplir el rescate de la atención primaria y arremetió contra la “saturación indignante” de los centros de salud. “La población no puede ser atendida como se merece al no contar con plantillas dimensionadas”, lamentó. El SMM exigió “soluciones urgentísimas” y advirtió que si no se dota a este nivel de medios y personal, la pandemia volverá a saturar las plantas de los hospitales y las UCI.

Por su parte, la protesta de CCOO, UGT y CSIF de la mañana fue la segunda movilización tras la realizada en los centros de salud el pasado 13 de octubre para poner de relieve la “gran presión asistencial que está poniendo de nuevo al límite el sistema y la deficiente gestión de la administración”.

El presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, quien describió la situación actual con “hospitales colapsados por la Covid, atención prácticamente parada a patologías no Covid, profesionales al límite por sobrecargas de trabajo debido, entre otras cuestiones, a plantillas muy por debajo de lo necesario”.

UGT criticó que los gestores del SAS “ignoren” a los representantes de los trabajadores lo que asegura que “está incrementando el desaliento profesional”. Según el sindicato, “al no contratar profesionales en atención primaria se está castigando también a la asistencia especializada”.