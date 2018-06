Protestas de los médicos de centros de salud por la falta de sustituciones

Un día después que los facultativos de Urgencias del Hospital Civil se concentraran por la falta de sustituciones y la sobrecarga de trabajo que trae aparejada, los médicos de los centros de salud anunciaron ayer que también se movilizarán por el mismo motivo. Las protestas se llevarán a cabo los miércoles de julio y los de las dos primeras semanas de septiembre. Pero además, previsiblemente, a finales de ese mes o a principios de octubre irán a la huelga para exigir al SAS un mayor nivel de cobertura de los facultativos que se jubilan, están de baja, permiso o vacaciones. El calendario de movilizaciones fue acordado el jueves por el Sindicato Médico y el colectivo Basta Ya, que agrupa a unos 300 profesionales de atención primaria. Las concentraciones arrancarán el próximo miércoles, a las 11:00, en el centro de salud de Huelin. Seguirán el 11 de julio, en el de Puerta Blanca; el 18, en el de Miraflores y el 25 en El Palo. Tras el parón de agosto, se retomarán en septiembre. El 5 de ese mes, en el de La Victoria, y el 12, en el de Portada Alta.

El portavoz de Basta Ya, Carlos Bautista, explicó que el SAS "escudándose en que no hay médicos para contratar", les obliga a los facultativos a no acudir un día a su centro de salud, sino a cubrir de 15:00 a 20:00 guardias en los puntos de atención urgente de primaria. "Tenemos que ir a otro centro, en otro horario, ver a otros pacientes y hacer urgencias", criticó Bautista. Y su trabajo, en su centro de salud, se lo deben repartir los compañeros que no están de vacaciones. De modo que estos deben asumir la labor de los que disfrutan de descanso estival y la de los desplazados a los puntos de urgencias.

El portavoz de Basta Ya aseguró que hasta que no han protestado, las guardias vespertinas en los puntos de urgencia no se pagaban. No obstante, informó que ayer el SAS se comprometió a abonar 63,69 euros netos por cada guardia; cifra que consideró "una propina". El representante de Basta Ya la situación advirtió que sobrecarga a los profesionales y supone un trastorno para los pacientes que cuando acuden al centro de salud muchas veces no encuentran a su médico porque está de guardia vespertina en otro sitio.

Por su parte, los facultativos de Urgencias del Civil se concentrarán los martes y jueves a las 11:00 ante el hospital también por la falta de sustituciones. El presidente del Sindicato Médico, Antonio Martín, apuntó: "Los médicos de Urgencias trabajan a un ritmo muy alto todo el año. Llega el verano y un tercio de la plantilla se va de vacaciones y no se contrata ese tercio ni de lejos. Se junta con que la demanda aumenta porque los centros de salud cierran por las tardes, multiplicamos por cuatro los turistas y llegan los MIR a los que en vez de adelantarles el aprendizaje se les tiene que enseñar en plena vorágine. Es un caos".