La posición del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Málaga en relación a la posible construcción al norte de la ronda este queda meridianamente clara. El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha expresado de manera clara la apuesta del Ejecutivo local por este modelo de actuación. "Queremos construir al norte de la ronda este, claro que sí", ha afirmado en el marco del debate de una moción presentada por el PSOE en la que se reclamaba una respuesta negativa a la urbanización de estos suelos. Incluso, ha llegado a apuntar que la intención del Ejecutivo es trabajar "en esa línea". El voto del Partido Popular y de Ciudadanos ha dado al traste con la petición socialista.

En la línea de lo ya marcado por el alcalde, Francisco de la Torre, en las últimas semanas, López abunda en la posibilidad de autoridad proyectos "de interés general", cuyo modelo de desarrollo encaje en el entorno. Incluso, ha argumentado que el tratamiento pormenorizado de una determinada intervención podría ayudar "a sujetar el terreno, a evitar escorrentías".

"La ronda no es un límite geográfico, no es que no exista nada más allá", ha expuesto el edil del PP, quien, personalmente, se ha mostrado a favor de un centro hospitalario sobre estos suelos. En contestación a las críticas de la oposición sobre el deseo del Ayuntamiento de urbanizar al norte de la ronda, López ha recordado que durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), fueron rechazados siete proyectos privados para construir por encima de la autovía "porque se entendió que no sumaban y que iban en contra de la filosofía y el espíritu de expansión de la ciudad".

Tanto el PSOE como Adelante Málaga han cuestionado la postura del equipo de gobierno y han insistido en la necesidad de salvaguardar estos suelos del ladrillo. El edil socialista Mariano Ruiz Araujo ha aludido a los importantes riesgos que generaría la construcción en estos terrenos, dadas las importantes pendientes existentes. "Paisajísticamente el impacto sería tremendo, podrían ser construcciones vistas a 10 kilómetros a la redonda", ha explicado.

El portavoz de Adelante, Eduardo Zorrilla, ha sumado a su crítica al concejal de Cs Juan Cassá, al que ha reprochado su voto negativo a que se rechace la construcción al norte de la ronda este. "Si quiere que la ardilla pase de árbol en árbol no puede edificarse, a no ser que quiera que lo haga de tejado en tejado", ha afirmado.

El punto que sí ha sido aprobado por unanimidad es el segundo de la moción socialista, en la que se insta al Ayuntamiento y a la Gerencia de Urbanismo a impulsar un plan de reforestación de los terrenos al norte de la ronda este.