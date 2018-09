Razones para quedarse

Alguien a quien quiero mucho me hizo una vez, hace muchos años, cuando yo debía tener diez o doce, una advertencia que no he podido olvidar nunca: "Si no te vas de Málaga, terminarás renegando de ella", me dijo, así como quien no quiere la cosa, cuando demasiada gente hurgaba en lo que más convenía para mi futuro y yo sólo quería ser periodista, ya ven ustedes. Recordé esta sentencia, como en un reverso tenebroso de la Magdalena de Proust, cuando hace unos días conversaba con el escritor malagueño Salvador López Becerra y él, que vivió muchos años en Marruecos y otros tantos en diversos países, desde Brasil a la India, me confesó que, en parte, decidió irse de Málaga "porque prefería añorarla a odiarla". A lo largo de los años, no pocos de mis amigos y familiares han hecho el petate y se han largado a trabajar a otras ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona, aunque algunos terminaron en destinos considerablemente más remotos. Aunque unos cuantos lo hicieron bajo la premisa de un trabajo estable, la mayoría salió de Málaga para probar suerte. A unos les fue bien, a otros no tanto. Algunos se quedaron allá a donde partieron, otros regresaron. En mi particular biografía, mi padre residió y trabajó en Alemania un par de años allá por los 60, antes de que yo naciera, y de alguna forma esa opción ha pendido siempre sobre mí, como una Espada de Damocles que me convenciera de una vez de la necesidad de largarme. Pero no, en contra de aquella advertencia recibida como un dardo en la primera adolescencia, nunca me fui. Siempre he vivido aquí. En una época bastante oscura tomé en secreto la determinación de irme y, teniendo ya seleccionado mi destino, estudiadas las opciones y hecha la maleta (mochila, por entonces), a punto de desvelar la decisión a mi familia, los acontecimientos dieron un vuelco espectacular. De pronto empezaron a cundir por todas partes las razones que hasta entonces me habían faltado para quedarme, en forma de trabajo y, sobre todo, de Manuela, quien en su momento sí se marchó de su pueblo para venir a estudiar a Málaga, lo que hizo posible que nos conociéramos. Desde entonces, a pesar de haber convertido el ejercicio de viajar en una de mis prioridades (no es lo mismo, ni falta que le hace), echo de menos la posibilidad de haberme trasladado a otra parte, aunque hubiese sido sólo unos años. No obstante, confieso que algunas conversaciones con amigos que se fueron, y en los que sólo por esto yo presuponía una apertura de miras, me defraudaron considerablemente. Fue Séneca quien acudió en mi ayuda al enseñarme que el lugar en que viva uno es indiferente. Lo importante no es la casa, sino el huésped. Y por esto es mejor vivir persuadidos de que no pertenecemos a un lugar, sino a todo el mundo.

Seguramente por esto mismo, cada vez estoy más convencido de que en realidad, y en cierto modo, sí me fui de Málaga. Las distancias más reales son las que uno asienta en su cabeza, y en este resultó determinante mi instalación en el barrio de la Victoria, que desde luego merece la categoría de república independiente del resto de la ciudad. Desde que en lugar de marcharme decidí quedarme, mi relación con Málaga cambió drásticamente. Se hizo más honda y, sobre todo, más consciente. Y luego queda la evidencia de que en los últimos quince años Málaga se ha convertido en otra ciudad, en la que, como te despistes, acabas convertido en extranjero o, lo que es peor, en turista (justamente mi domicilio ha quedado rodeado de viejas casas restauradas para su reconversión en apartamentos turísticos; ahora vas a desayunar al Isamoa y aquello parece el Greenwich Village). Viene todo esto a cuento, lector, porque por más que nos quieran hacer creer que Málaga es una plaza puntera en la economía y la innovación, la mayor parte de los jóvenes siguen teniendo que marcharse salvo que prefieran quedarse a poner copas. Y pretender consolarlos con aquello de la experiencia es una trampa para gatos: igual que existe el derecho a irse, existe el derecho a quedarse. O debería. Ahora veo el futuro de mi hija fuera de Málaga, o eso preferiría yo, pero llegado el día debería poder quedarse si quiere. Por cierto, nunca he odiado esta ciudad, ni su luz prodigiosa ni su mar silencioso, ni su ruina ni su olvido. La amo aún porque, ay, siempre se ama a pesar de todo.