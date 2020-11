El Regional de Málaga envía tratamientos para la hemofilia a domicilio

El Hospital Regional y la Asociación Malagueña de Hemofilia ha puesto en marcha un proyecto pionero en Andalucía para enviar tratamientos a domicilio a pacientes con patologías congénitas de la coagulación de la sangre con el objetivo de evitar que estos se desplacen a este centro sanitario. El Servicio de Hematología hace seguimiento cada año a más de 700 pacientes con hemofilia y otras coagulopatías.

El proyecto Home Delivery se implantó en 2019, antes de la pandemia de Covid-19, si bien ha demostrado su efectividad durante los últimos meses al evitar que las personas que padecen este defecto congénito tuvieran que desplazarse al hospital. Para su funcionamiento también ha sido fundamental la colaboración del Servicio de Farmacia del centro, que proporciona la medicación y los consejos para su traslado.

El Servicio de Hematología del Hospital Regional diagnostica esta enfermedad en uno de cada 5.000 nacimientos en varones, a los que hace seguimiento periódico de por vida. El 20% de los casos son graves y reciben tratamiento continuo. El tratamiento consiste en el suministro del factor deficiente de la coagulación, lo que exige al paciente la autoadministración intravenosa varias veces a la semana.

El hematólogo responsable de la consulta de Hemofilia en el hospital, Francisco J. López Jaime, explica que esta patología suele aparecer en la infancia, ocasionalmente cuando los niños afectados comienzan a andar: “La gravedad de la enfermedad va a depender de la magnitud de la deficiencia de los factores de coagulación. Su principal manifestación radica en sangrados, que se localizan principalmente en las articulaciones y los músculos”.

El facultativo señala la importancia de la adherencia al tratamiento, de ahí que este programa de reparto a domicilio de los tratamientos suponga un plus en la atención a estos pacientes. “La falta de adherencia al tratamiento ocasiona sangrados repetidos, que conllevan a la lesión crónica de las articulaciones, obligando en muchas ocasiones a intervenir quirúrgicamente. Todo ello se traduce en un empeoramiento de la calidad de vida del paciente”, apunta.

El presidente de la Asociación Malagueña de Hemofilia, Juan Antonio García, explica que el proyecto Home Delivery nació, precisamente, a consecuencia de los problemas de los pacientes para desplazarse al centro. "Observamos que tenían bastante absentismo escolar y laboral por la cantidad de visitas que tenían que hacer al hospital. Muchos de ellos con movilidad reducida, lo que suponía un gran impedimento para la asistencia. En encuestas realizadas a pacientes vimos que una de las causas de la falta de adherencia al tratamiento era la imposibilidad de realizar la recogida del medicamento en el hospital", añade.

"Con la llegada de la crisis de la Covid 19 nuestro proyecto ha tenido una mayor razón de ser. Era necesario que los pacientes no acudieran al hospital, no podían salir de casa por el confinamiento, pero tenían que continuar con su tratamiento y además de manera exhaustiva con la infusión para no tener un problema más grave que requiriera su asistencia al hospital o a urgencias", continúa García, quien explica que éste sigue en marcha, fundamentalmente con pacientes con graves riesgos y vulnerables a este virus.

El proyecto Home Delivery es fruto de la colaboración del Hospital Regional y la asociación. Es pionero en Andalucía y cuenta con la supervisión de los servicios de Hematología y Farmacia, que velan por el traslado seguro de los tratamientos.