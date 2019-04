Rincón da una prórroga de seis meses a FCC en la empresa de limpieza

En Rincón de la Victoria, tal y como está ahora configurada la Corporación, hay dos grupos diferenciados sobre el que será el futuro de la Empresa Mixta de Medio Ambiente (EMMSA). Mientras que el actual gobierno integrado por PP y PA aboga por sacarla de nuevo a concurso público para que sea gestionada por una empresa privada; PSOE, Ahora Rincón e Izquierda Unida abogan por su municipalización.

El grupo de Ciudadanos es el único que no ha mostrado preferencia en cuanto al modelo de gestión esperando la elaboración de informes o estudios que hayan elaborado los técnicos municipales en el que se analicen las ventajas, inconvenientes y costes.

El problema es que dada la finalización de la concesión, a mediados de mayo y prácticamente a quince días de las elecciones municipales, el alcalde Francisco Salado (PP) se ha visto abocado a tramitar una prórroga de seis meses. Paralelamente, los técnicos municipales están elaborando el pliego de condiciones técnicas y administrativas para su concurso público.

El alcalde dice que el próximo Gobierno que decida si lanzar el nuevo contrato o municipalizarla

“La próxima Corporación será la que decida si quiere lanzarlo o municipalizar la empresa. Eso es lealtad”, manifestó esta semana el regidor durante la sesión plenaria en la que aprobaron una partida extraordinaria de 380.000 euros para contratar a 85 personas de refuerzo de limpieza durante tres meses. “Además hemos retenido un millón de euros para el mantenimiento de diversos servicios públicos hasta final de año y otro para inversiones”, anunció al resto de grupos que le afearon estas contrataciones a dos meses de las elecciones municipales.

“Es necesario no en Semana Santa, sino todo el año porque está claro que necesitamos mejorar la limpieza, y eso pasa por más medios y más personal. Pero porque haya elecciones no podemos bloquear la posibilidad de mejorarla. No podemos quedarnos quietos”, añadió. Actualmente EMMSA está integrada al 50 por ciento por capital municipal y por Fomento Construcciones y Contratas (FCC).