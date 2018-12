Rincón solicita al Gobierno Central la implantación de un juzgado

Más de 4.000 asuntos registrados al año

El trabajo del Juzgado de Paz crece exponencialmente a lo largo de los años al igual que la población del municipio como se desprende de los boletines de estadísticas de los últimos años. Según los datos aportados desde la institución, durante 2017, se ingresaron 4.262 asuntos en total, siendo la mayoría de ellos exhortos penales y civiles que requieren la práctica de diligencias y en muchos casos el desplazamiento al domicilio de la persona a citar, notificar, requerir o emplazar, lo que significa que en ocasiones no se consiga al primer intento y haya que repetir la diligencia. El procedimiento habitual es dejar un aviso en el domicilio de la persona interesada a través de una agencia de transporte de paquetería, pero si el aludido no se encuentra en su residencia el aviso se devuelve, y si no responde no se cuenta con más medios para completar la notificación. El volumen de trabajo recogido hasta octubre de 2018, según detallaron, registra o 1.654 exhortos penales y 2.377 civiles. Los funcionarios del Juzgado de Paz de Rincón de la Victoria también han tramitado 2.377 expedientes en el Registro Civil, 1.284 en el Registro Libro Diario y han expedido 1.432 certificados y fe de vida. Además de esos más de cuatro mil asuntos resueltos durante el año y más de mil pendientes para el siguiente, este órgano dependiente del partido judicial de Málaga, tiene atribuida el Registro Civil, tarea que prácticamente ocupa la jornada laboral completa de uno de los tres funcionarios, y que, como aseguraron, no puede omitirse dado el servicio esencial que representa, todo ello sin contar con el notable aumento estacional de población, y consiguiente, de las necesidades del servicio, durante la época estival. Según aseguraron, las quejas de los ciudadanos así como de los profesionales que ejercen la abogacía, son frecuentes, algunas se han puesto en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial; Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; Consejería de Justicia de la Junta Andalucía, Magistrado-Juez Decano de los Juzgados de Málaga; presidente de la Audiencia Provincial de Málaga; decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores de Málaga; y Junta de Personal de la Administración de Justicia de Málaga.

En ellas advierten que de seguir el retraso en las notificaciones, las quejas consecuencias serían importantes “ya que hay juicios que pueden suspenderse por incomparecencia de alguna de las partes o cuyo resultado puede verse perjudicado por la ausencia de un testigo relevante”. “o incluso - como alertaron - puede celebrarse un juicio sin una de las partes y que el juez decida declararla en rebeldía, entre otras muchas disfunciones”.