Rincón contratará a 75 personas para reforzar la limpieza hasta junio

El Ayuntamiento de Rincón pondrá en marcha un plan de choque de limpieza desde el 15 de abril al quince de junio. Para ello, la Empresa Mixta de Medio Ambiente (Emmsa) contratará a 75 personas que se encargarán de reforzar estas labores durante “la pretemporada de verano” como recoge la moción que ayer se elevó a Pleno. Ésta tuvo que ser aprobada con el voto de calidad del alcalde, Francisco Salado (PP), ya que aunque contó con el apoyo de los dos concejales del grupo no adscrito, Óscar Campos y Antonio Pérez (ex ediles de Ciudadanos) y del andalucista José María Gómez Muñoz, su compañero de partido, José Luis Pérez, se abstuvo. El resto de grupos de la oposición, PSOE, Ahora Rincón, IU y Ciudadanos votaron en contra.

“Necesitamos mejorar la limpieza y eso requiere de más medios económicos que podemos invertirlos en la contratación de más personal pero no de más maquinaria. No por estar en periodo electoral, debemos quedarnos quietos. Queremos mejorar el servicio y lo hacemos como podemos”, contestó el regidor a la oposición que le achacó “las razones electoralistas que supone la contratación de personal”.“Queremos que para la pretemporada que supone la Semana Santa, el municipio esté más limpio pero también que lo estén las urbanizaciones. Y no sólo estos tres meses sino todo el año, y esto sólo lo podemos hacer con los recursos que tenemos”, explicó Salado quien comentó que para el resto del año hay consignados un millón de euros con los que se podría contratar personal para reforzar la limpieza de Rincón hasta diciembre. El coste de este trimestre es de 380.000 euros.

El portavoz del PSOE de Rincón, Antonio Sánchez le reprochó que el informe no contemple “ni el plan de actuación, ni el plan de calles ni lo que se va a mejorar”. “Sólo viene una valoración de que cuesta este servicio extraordinario y lo vende como si fuese la panacea para solucionar los problemas de limpieza de Rincón de la Victoria. El problema es de la gestión y del control que se tiene de la empresa”, añadió.El concejal de Izquierda Unida, Pedro Fernández se sumó a las críticas y se quejó “de la falta de transparencia” en las contrataciones en el área de Medio Ambiente”. En el mismo sentido se pronunció, el edil de Ahora Rincón, Antonio Moreno quien lamentó que “las contrataciones tengan implicaciones políticas” y que tildó la gestión de Emmsa de “ineficaz y opaca”.

Durante la sesión, Salado expuso que aunque el pliego de condiciones técnicas y administrativas del nuevo concurso público de Emmsa está prácticamente elaborado, éste no se publicitará hasta después de las elecciones municipales para que dependiendo del partido que gobierne “lo retome o decida municipalizar la empresa”. Así, anunció que la actual adjudicataria contará con una prórroga de seis meses a partir de mayo que cumple el contrato.