Rivera tira de patriotismo

"Os propongo que nos conjuremos, que nos demos las manos y no parar hasta conseguir tener un gobierno limpio, fuerte, con una mayoría parlamentaria constitucionalista y recuperar los valores de igualdad y unión". El mensaje lo lanzaba ayer el presidente de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, en una abarrotada plaza de la Constitución, el escenario que eligió para celebrar entre cientos de banderas con los colores de España el segundo acto de la plataforma España Ciudadana que ha impulsado su formación política. "Que sepan los que quieren derrotar este país y los cenizos que nunca lo van a conseguir", aseveraba. Y en ese contexto, propuso una ley electoral con las listas abiertas y en la que los partidos deban obtener un 3% del total nacional de votos para entrar en el Congreso de los Diputados.

Rivera discernió entre lo que, a su juicio, supone el patriotismo y el nacionalismo, al que "hay que librarle una batalla ideológica". "Patriotismo es creer que todos somos iguales ante la ley, no tener miedo y que los españoles decidan en las urnas. Nacionalismo es pretender un cuponazo para unos pocos", remachó Rivera: "No se fíen de aquellos que reniegan de los orígenes de su familia. Hay que saber de dónde viene uno para saber lo que hay hacer en el futuro. Es importantísimo conocer nuestro pasado y lo que hay que corregir".

La magistrada María José Torres denuncia la sobrecarga de trabajo de los jueces

Asimismo, dedicaba unas palabras al flamante presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se planteaba "si piensa que los españoles están de acuerdo con que levante el artículo 155 en Cataluña" y "si de verdad quiere que no se proteja a los servidores públicos". "Si no nos han dejado votar y han entrado por la puerta de atrás, ¿por qué le tienen miedo al pueblo español y no podemos decidir al presidente votando en las urnas", se cuestionaba mientras que oía gritos de "Queremos votar". "Si nos dejan, lo haremos", respondía Rivera.

El portavoz de la formación naranja ayer quiso rodearse de varios rostros conocidos de la sociedad que, resaltó, representan a España. Uno de ellos, el del escritor y Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que pronunció un discurso cargado de optimismo. "Me he sumado con entusiasmo a esta plataforma para levantar el ánimo a los que lo han perdido y devolver la confianza en España a quienes piensan que no tiene futuro", afirmó. Y con ese reto recordó cómo ha evolucionado la España que él conoció cuando llegó para cursar estudios de Posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. "Era un país del Tercer Mundo, parecía una dictadura. Había una censura muy estricta para libros, periódicos, radios y películas. Quién hubiera dicho que ese país en muy pocos años se transformaría en una democracia funcional, con una riquísima vida cultural", destacó Vargas Llosa, que se pregunta "cómo se puede ser pesimista después de haber vivido esa transición".

Asimismo, hizo un llamamiento a los jóvenes, que tienen "un desafío por delante". "De ahí saldrá una España más joven, más justa, democrática y, sobre todo más unida". "Es un país maravilloso, no lo van a romper los grupos independentistas que quisieran destruir lo que ha sido forjado a lo largo de los siglos".

La magistrada de la Audiencia provincial de Málaga María José Torres también tomó la palabra para pedir la puesta en valor de los jueces, que trabajan, precisó, "ajenos a las injerencias internas y externas y lejos de presiones mediáticas". Así, denunció la "sobrecarga" que soportan y reconoció que la sociedad les exige "una Justicia rápida y eficaz", pero "mientras no tengamos -destacó- una Administración de Justicia fuerte, moderna, que nos respalde y con un plan de inversiones seguiremos solos y sin recursos".

El empresario Kike Sarasola, que abogó por "devolver a España el espíritu" que había en los Juegos Olímpicos de 1992, y el ex seleccionador de baloncesto Javier Imbroda son otros de los fichajes de la plataforma impulsada por Ciudadanos. El técnico rememoró durante su intervención el momento en el que se sentó "en la mesa de los grandes equipos de siempre para decirles que el Sur también existe", o la satisfacción que sintió cuando estaba al frente de la Selección española los suyos, en el Mundial, "fueron capaces de ganarles a Estados Unidos en su casa".

La escritora Elvira Roca, por su parte, subrayó que España "es la casa en la que podemos vivir todos", y señaló que aunque en todas las familias "siempre hay una alguna cabeza loca y algún insensato, lo que no es normal es que esas cabezas tengan siempre una silla en el barco que nos pretenden hacer naufragar".