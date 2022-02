Ronda prevé celebrar esta semana un pleno monográfico sobre plantas fotovoltaicas

La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, prevé poder celebrar esta semana el pleno monográfico dedicado a los proyectos de plantas fotovoltaicas que se han presentando para instalarse en el término municipal y que han provocado las quejas de numerosos vecinos que consideran que pueden ser muy perjudiciales y causar un fuerte impacto en el paisaje. Y es que algunos de ellos están proyectados junto al yacimiento arqueológico de Acinipo.

La regidora explicó a este periódico que está a la espera del informe de los técnicos municipales sobre las 23 propuestas que han llegado al Consistorio para realizar la convocatoria, respondiendo de este modo a la petición que realizaron varios vecinos en la última sesión plenaria para desarrollar un pleno dedicado únicamente a este aspecto, algo que también se respaldó desde la oposición.

De momento, según sostuvo la alcaldesa y el delegado municipal de Urbanismo, Jesús Vázquez, ninguna de las propuestas presentadas serían a día de hoy viable porque no han logrado salvar las limitaciones establecidas por el actual Plan General de Ordenación Urbana, por lo que no sería posible que se concediesen las necesarias licencias de obras, ya sea para el propio parque solar o para construir las líneas de evacuación de la electricidad. "No creo que puedan salvar esos inconvenientes", dijo Vázquez, que aludió el elevado nivel de protección del suelo en el actual PGOU.

En este sentido, municipios de los valles del Genal y Guadiaro también se han unido para presentar alegaciones al proyecto que buscar construir una gran línea de evacuación hacia el Campo de Gibraltar que pasaría por sus términos municipales.

Y es que estas localidades también consideran que esta infraestructura con enormes torres para sostener los cables de transporte provocaría un gran impacto ambiental en una zona que tiene en el paisaje una de sus grandes riqueza.