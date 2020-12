'Rueda para volar': cuando el espíritu de superación del paratriatleta Cristóbal Ramos recalibra nuestros valores

En una época en la que las historias de verdadera superación necesitan ser dadas a conocer más que nunca, el relato de la vida de Cristóbal Ramos Jiménez llega para recordarnos lo que es realmente importante. Si a cada paso que damos como sociedad la mayoría parece haber elegido la queja y el puchero para encarar su día a día, quizás la historia de este paratriatleta sea capaz de poner en perspectiva el contexto en el que nos encontramos y recalibrar todo nuestro sistema de valores.

Para ello nada mejor que ver el este domingo 6 de diciembre, a las 18:30 horas, el estreno del primer documental que narra la vida de Ramos, titulado 'Rueda para volar'. Se trata de una producción audiovisual dirigida por el periodista Andrei Stefan Balog, que narra las duras jornadas de entrenamiento y competición de este paratriatleta que fue campeón de España en 2014, tan sólo un año después del accidente que le dejó en silla de ruedas en 2013.

El documental se estrenará en el canal de Twitch del director Andrei Stefan y la idea era, en un principio, según el productor de la pieza audiovisual, Samuel Ruiz, realizar una pequeña gira por la comarca o al menos en el pueblo de Ramos, Villanueva del Rosario, con el estreno del documental como epicentro de un evento asistencial, pero debido a la crisis sanitaria no ha sido posible.

Según el director la "historia de Cristóbal necesitaba ser contada a través de una cámara, es un relato de superación, de no darse nunca por vencido" que no podía quedar en el olvido. Y para que no se olvidara, para relatar la historia de Cristóbal, Stefan Balog contó con la colaboración de Ruiz, en la producción y en la fotografía, y de Javier Budi, como ayudante de fotografía.

El título del documental, 'Rueda para volar', está inspirado en el tatuaje que porta el protagonista en su hombro izquierdo. El propio Cristóbal atesora dos tatuajes más, uno en cada bíceps, con los nombres de sus hijas: Alejandra y Aroa. "Son mi motivación cada día, las que me ayudan a seguir adelante", confiesa el paratriatleta que antes de su accidente ya practicaba triatlón y que no dejó que este durísimo revés de la vida le hiciera perder su empuje.

Cristóbal tuvo el accidente cuando entrenaba con su bicicleta de montaña. Pisó una piedra y, desafortunadamente, cayó golpeándose en la médula lo que le provocó una lesión incurable. "Al final te acostumbras a estar así, ya no me acuerdo de cuando estaba bien", asegura Ramos, quien ya presume de numerosos premios fruto de su esfuerzo.

Entre ellos, ser el ganador del duatlón de Andalucía, prueba que Stefan Balog usa como percha en el documental: Morón de la Frontera fue el escenario para la prueba regional. Antes, el paratriatleta ya había sido grabado en su rutina de entrenamiento: asfalto, montaña, gimnasio y piscina. "En total fueron cinco días de grabación más la entrevista", relata Balog.

En el documental también aparece la figura de Manuel Varo, su entrenador del equipo antequerano Sobre2Ruedas Bike. "Cristóbal es una fuente de inspiración para todos", cuenta. Manuel comenzó a entrenar a Cristóbal poco después del accidente. "Yo no quería competir en un primer momento, pero una vez que estoy aquí no me queda otra", sentencia Cristóbal, quien pretende participar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Como decimos, el documental se estrenará este domingo 6 de diciembre, a las 18:30 horas, en el canal de Twitch de Andrei Stefan y junto con la emisión se retransmitirá una mesa redonda en la que participará telemáticamente el protagonista. Además, tras el estreno, el documental quedará publicado en abierto en la plataforma YouTube.