De la Ruta de coches clásicos al festival de títeres de Peneque, actividades para este sábado en Málaga

En esta cuenta atrás hacia la Noche de San Juan de este domingo, Málaga despliega este sábado alternativas de ocio para todos los gustos.

De la Ruta de coches clásicos en La Cala de Mijas, al Festival de Títeres Peneque Málaga y pasando por el concierto del DJ Carl Cox en el Marenostrum de Fuengirola, aquí tienes algunas actividades repartidas por la provincia:

Apocalipsis humano en la Comic Stores Soho

Ruta de coches clásicos

Festival de títeres 'Peneque Málaga'

Concierto de Wild Animals y Rubio Americano en Málaga

Club de Lectura: Mujeres Guerreras

Concierto del DJ Carl Cox en el Marenostrum de Fuengirola

RastroBeer - Wow! Market Edition

Concierto de verano de la Joven Orquesta provincial de Málaga

Regata de jábegas en Benalmádena

I Festival Costa del Soul de Málaga

Verbena de San Juan de El Boquetillo, Fuengirola

Verbena de San Juan de Álora

I Feria del libro LGBTIQ+ de Málaga

Verbena de Pizarra 2019

Apocalipsis humano en la Comic Stores Soho

Ya este sábado 22 de junio de 2019, a las 18:00 horas, nos enfrentaremos al Apocalipsis humano en la Comic Stores Soho de Málaga

En esta tienda tendrán como invitado a Mauricio Folk para presentar su novela sobre jugadores de rol 'Apocalipsis Humano' publicado por la editorial Titanium.

Habrá regalos exclusivos, sorteos, dedicatorias y dibujos de Manuel J. Iniesta en cada ejemplar que se venda.

Volver al inicio

Ruta de coches clásicos

También el sábado 22 de junio, se celebrará en Málaga una ruta de coches clásicos en la que más de un centenar de vehículos se darán cita. La salida tendrá lugar a la 17:00 en el Recinto Ferial de La Cala de Mijas.

Esta ruta promete ser la más extensa de Andalucía de estos vehículos.

El evento está organizado por Rombosol y la Asociación Andaluza de Clásicos Renault y partirá desde La Cala de Mijas, pasando por El Chorro, Antequera, Archidona y finalizando en el Karting del Sol de Torre del Mar.

Esta ruta contará con la participación de vehículos clásicos de la marca Renault, Seat y otras varias, con modelos como el Alpine, el R8 y el R12.

Para más información, así como para la inscripción online de conductores y acompañantes, está ya disponible la web Ruta Clásicos.

Volver al inicio

Festival de títeres 'Peneque Málaga'

El Eduardo Ocón será testigo del festival de títeres 'Peneque Málaga' que comienza este sábado 22 de junio y se alarga hasta el 30 de junio.

Los dos siguientes fines de semana, el remodelado recinto musical Eduardo Ocón del Paseo del Parque va a acoger este festival en el que participan cinco compañías nacionales y locales, coincidiendo con el 60 aniversario de este personaje creado por Miguel Pino.

Van a ser cinco obras que se representarán los días 22, 23, 28, 29 y 30 de junio, todas a las 20:30 horas, excepto la del día 30 de junio, que será a las 18:00 horas. Las representaciones van a tener como escenario el recinto Eduardo Ocón del Paseo del Parque.

Volver al inicio

Concierto de Wild Animals y Rubio Americano en Málaga

El sábado 22 de junio de 21:00 a 23:30 horas podremos asistir al concierto de Wild Animals y Rubio Americano en Málaga que tendrá lugar en el Theatro Club por 7 euros la entrada.

De este modo, Wild Animals vuelven a tierras malagueñas con su último trabajo, 'The Hoax', diez canciones impregnadas de energía, fuzz y melodías que te trasladan al indie y el punk de los 90.

Esta vez acompañados de Rubio Americano y su rock inclasificable, presentando su primer álbum en el que se mezclan groove, electricidad y emotividad.

Volver al inicio

Club de Lectura: Mujeres Guerreras

Organizado por el Club de Lectura de Literatura Fantástica de Málaga este sábado 22 de junio, a las 19:30 horas, en el Mesón Huesca (calle Cañón, 13, Málaga) tendrá lugar el Club de Lectura: Mujeres Guerreras en la Fantasía.

La diosa Atenea, las míticas amazonas griegas, la Chitrāngadā hindú, las Reinas Zenobia de Palmira y Cordelia de Britania, o Juana de Arco son ejemplos reales de mujeres de armas tomar y la base de personajes heroicos de fantasía como Red Sonya de Rogatine, Jirel de Joiry, Elen Tavrel, Agnés la Negra o las más modernas Xena, Sheena de la Jungla o Lara Croft.

Sobre los relatos del personaje creado por Catherine L. Moore el club intentará dar respuesta a la pregunta: las mujeres guerreras de la fantasía, ¿son fetichismo machista o empoderamiento feminista?

Volver al inicio

Concierto del DJ Carl Cox en el Marenostrum de Fuengirola

El sábado 22 de junio tendrá lugar el concierto del DJ Carl Cox en el Marenostrum de Fuengirola que este año nos ofrece grandes actuaciones.

Carl Cox es uno de los DJs más cotizados y representativos a nivel mundial de la música electrónica. Conocido en sus comienzos como 'El Mago de los Tres Platos', Carl Cox es un auténtico movilizador de masas.

Su repercusión mediática y el nivel de asistencia de público a sus conciertos harán que este evento sea uno de los acontecimientos del año de la Costa del Sol, colocando a Fuengirola en el punto de mira nacional e internacional.

Volver al inicio

RastroBeer - Wow! Market Edition

El sábado 22 de junio, de 19:00 a 23:00 horas, podemos pasar un rato divertido en el RastroBeer - Wow! Market Edition frente a La Térmica.

Organizado por Wow Market podremos encontrar en este rastro ropa vintage, rockabilly, alternativa, diseños exclusivos y prendas únicas, pero, además, objetos de decoración, material muy friki, libros, películas, cómics...

Volver al inicio

Concierto de verano de la Joven Orquesta provincial de Málaga

Este sábado 22 de junio a las ocho de la tarde, la Joven Orquesta provincial de Málaga y la Orquesta de la Escuela Municipal de Música y Danza de Alhaurín de la Torre ofrecen un concierto de verano.

Entrada con invitación a través de mientrada.net

Volver al inicio

Regata de jábegas en Benalmádena

Es sábado 22 de junio de 11:00 a 14:00 horas se celebra una regata de jábegas en Benalmádena de la VIII Liga Provincial de Jábegas Copa Pepe Almoguera 2019.

Todo un espectáculo que la Liga de Jábegas organiza para los apasionados de esta embarcación.

Volver al inicio

I Festival Costa del Soul de Málaga

El viernes 21, el sábado 22 y el domingo 23 de junio tendrá lugar por toda la provincia de Málaga el I Festival Costa del Soul, todo un acontecimiento que esperamos que tenga mucho éxito y se repita en el tiempo. Desde luego, el hecho de que lo denominen "primer festival" es toda una declaración de intenciones.

De entrada libre, y siendo el músico Javier Ojeda el promotor de la idea, Rincón de la Victoria, Estepona y Benalmádena acogerán este festival con 27 conciertos simultáneos.

El evento musical reunirá a artistas reconocidos a nivel nacional e internacional, como Gibson Brothers, Marta High & The Soul Cookers, Shirley Davis & The Silverbacks, J.P. Bimeni & The Blackbelts, Javier Ojeda Soul Project, Aurora & The Betrayers, Ogun Afrobeat, The Agapornis, Juana Martín y Wasabi Cru.

El escenario de Rincón de la Victoria situado en la playa del Tajo encumbrará a los artistas a partir de las 20:00 horas; en Benalmádena será en la plaza de la Mezquita (Arroyo de la Miel) también a partir de las 20:00 horas; y en Estepona los conciertos se desarrollarán en el paseo marítimo (junto al monumento de la Peseta), a partir de las 21:00 horas.

El objetivo es que el festival recorra todos los municipios de la Senda Litoral en ediciones sucesivas y está impulsado por la Diputación de Málaga, a través de la delegación de Cultura y Turismo Costa del Sol, el patrocinio de Unicaja Banco y la colaboración de los ayuntamientos y las asociaciones de Hoteleros (Aehcos), Hosteleros (Mahos) y Chiringuitos (Aeplayas).

Volver al inicio

Verbena de San Juan de El Boquetillo, Fuengirola

Este viernes 21 de junio se inaugura la tradicional verbena de San Juan de El Boquetillo, Fuengirola, que durará hasta el próximo lunes 24 de junio. El viernes 21, a las 23:00 horas, cantará El Arrebato para todos los festejantes.

Y es que este festejo contará en la edición de este año 2019 con las actuaciones de grandes artistas como son El Arrebato, Las Soles y Las Carlotas.

Estas fiestas de San Juan son muy queridas para los fuengiroleños y el sábado, 22 de junio, será el día destinado a los niños con una gran fiesta infantil que tendrá lugar a las 20:00 horas de la tarde, mientras que Las Carlotas actuarán a las 23:00 horas.

Por su parte, el domingo 23 es el día de disfrutar de los fuegos artificiales desde la playa de San Francisco.

La verbena acaba el lunes 24 de junio sobre las 23:00 horas con la actuación de Las Soles.

Volver al inicio

Verbena de San Juan de Álora

Este viernes 21 y el sábado 22 la asociación de vecinos El Molino organiza su tradicional verbena de San Juan de Álora, Bermejo-Las Mellizas.

Será en el patio del colegio de Bermejo de Álora, y la Romería se celebrará el próximo domingo 30 de junio.

Volver al inicio

I Feria del libro LGBTIQ+ de Málaga

Del viernes 21, a las 19:30, al sábado 22, hasta las 22:30 horas, se celebra la I Feria del libro LGBTIQ+ de Málaga.

Con ocasión de la celebración del Orgullo de Málaga, se celebrará este encuentro literario en la plaza de la Merced.

En ella participarán una veintena de autores, además de diferentes personalidades del mundo de la cultura LGTB, con el fin de seguir el lema ya consignado por los autores: sin cultura no hay orgullo.

Volver al inicio

Verbena de Pizarra 2019

La barriada de la Estación acogerá la 39 edición de la Verbena de Pizarra 2019 de San Juan. Comenzará el viernes 21 de junio a las 20.30 horas con la misa en honor de San Juan Bautista, patrón de la barriada y la Peña "Los Cafeteras".

El sábado 22 de junio la velada comenzará a las 21.30 horas con la Orquesta Nuevas Ilusiones, continuará con la tradicional quema de júas a medianoche, y a las 00.30 horas actuará el cantante sevillano Falete.

Volver al inicio