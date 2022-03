El SOS de la madre de un joven con autismo

“Me siento bipolar. Lo quiero meter en un centro interno porque ya no puedo con él, pero a la vez no quiero porque me da mucha pena... Me hincho de llorar”. Carmen Marín, madre de un joven de 28 años con autismo severo, confiesa así sus sentimientos más íntimos. Está a la espera de una plaza en un centro.

David siempre ha estado a su cuidado. Aunque está separada, el padre de su hijo le ayudaba hasta hace unos meses. Pero tras una operación de corazón, él ya no puede compartir esa tarea.

Así que está sola y desbordada. “A mi hijo lo quiero, pero se ha vuelto inmanejable. Ya no puedo más. Son las 24 horas y me estoy volviendo loca. Ni siquiera puedo hablar por teléfono. Tengo depresión y ansiedad. Se me va a salir el corazón del pecho. Hasta cuando hago de comer lo tengo que tener al lado”, explica.

Carmen cuenta que su hijo solía tener problemas de comportamiento en verano, pero el resto del año estaba “manejable”. Ahora “ha empeorado”. Su madre relata que “antes” se ponía su música y daba vueltas bailando. Así se entretenía y “era feliz”. Pero ha empeorado. Se autolesiona y le da por romper cosas.

Carmen ha hecho filigranas a lo largo de su vida para cuidarlo y a la vez trabajar como camarera de piso en un hotel de la capital en el que ya lleva 36 años. De lunes a viernes se hacía cargo el padre de David y ella los fines de semana, aprovechando que estaba de descanso en su empleo.

Pero entre que ya no cuenta con la ayuda de su ex marido y que su hijo ha empeorado, necesita ingresarlo en un centro. “No quisiera dejarlo interno, pero no tengo alternativa”, explica la madre. En este momento sería inviable para ella volver a trabajar y cuidarlo. Por ahora puede porque está de baja por depresión.

Carmen solicitó en enero pasado el cambio de la prestación de la Ley de Dependencia; de una ayuda económica al ingreso en un centro. Con la ayuda de la trabajadora social de su centro de salud, ya tiene hecha la modificación del llamado PIA, que es el plan individual de atención. Ahora está esperando la plaza en régimen interno en un centro.

El joven sufre también epilepsia y en una convulsión se fracturó un hombro. Ya lo mueve bien y ha mejorado físicamente. Pero en cuanto a su comportamiento “lleva un año peor que nunca”, según relata su madre angustiada.

“Rompe las cosas... El mando de la tele, los auriculares con los que escuchaba su música... Se ha puesto muy difícil de manejar. Tampoco él está feliz”, sostiene Carmen. David es un gran dependiente de grado 3. Sufre un autismo severo, con grave trastorno de la conducta. En este momento vive con su madre y su hermano menor, de 23 años. Carmen dice que llora cuando lo ve durmiendo en su cama y piensa en que esté interno en un centro. Pero luego reflexiona:“Tras su empeoramiento no tengo alternativa”.