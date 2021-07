¿Sabes los kilos que te ha hecho ganar la pandemia?

Todo lo que supuso el confinamiento ha vuelto a resonar en nuestros oídos tras la sentencia del Tribunal Constitucional que acaba de declararlo ilegal. Lo cierto es que aquella reclusión doméstica, cuya urgencia y necesidad no vamos a entrar a valorar, trajo consigo repercusiones en la salud de los más pequeños que fueron los grandes afectados por la medida. De hecho, se estima que de media la población infantil ganó tres kilos de peso.

En concreto, en Málaga los especialistas aseguran que este problema se ha agravado durante la pandemia de COVID-19 entre un 10 y un 20 %. Tanto es así que estamos frente a otra pandemia de consecuencias insospechadas en la salud de toda una generación con posibles patologías cardiovasculares y diabetes que podrían desarrollar durante la vida adulta.

Resulta curioso, según comentan los pediatras, la preocupación que desata entre los padres la delgadez de un hijo que no come, pero no tanto la gordura que pueda presentar.

Desafortunadamente ya en 2016 la OMS estimaba que existían en el mundo 41 millones de niños menores de cinco años que sufrían sobrepeso o eran obesos.

“La prevalencia del sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes (de 5 a 19 años) ha aumentado de forma espectacular, del 4% en 1975 a más del 18% en 2016. Este aumento ha sido similar en ambos sexos: un 18% de niñas y un 19% de niños con sobrepeso en 2016”, explican desde este organismo.

No obstante, son los padres los que deben hacer cundir el ejemplo entre sus hijos y parece que esto no sucede así a la luz de los últimos datos que destacan que los andaluces son los más obesos de toda España. Así, según se desprende del Estudio Nutricional de la Población Española (ENPE) publicado en la Revista Española de Cardiología (REC), Andalucía presenta una tasa de obesidad del 26,7 %, la más elevada de España.

Por todo ello, el Índice de Masa Corporal (IMC) que nos permite conocer nuestro peso ideal reclama para sí todo el protagonismo pues urge saber si padecemos un serio problema con los kilos que, sin duda, puede comprometer la salud.

Conviene recordar que tener un peso normal significará, probablemente, que nuestro estilo de vida es el adecuado gracias a una dieta variada y equilibrada, además de la práctica de algún deporte.

En cualquier caso, no hay que creer que el peso bajo constituye un peso ideal o IMC ideal dado que resulta tan poco sano para el cuerpo humano como el sobrepeso. En este sentido, las mujeres presentan un peso bajo si su IMC es inferior a 19, mientras que en el caso de los hombres será así cuando sea inferior a 20.