Salado asegura que la sequía y la movilidad deben ser la prioridad de los fondos europeos

El presidente de la diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asegurado que la sequía y la movilidad deben ser la prioridad de los fondos europeos. En un encuentro organizado por Europa Press Andalucía esta mañana en Sevilla, que reunía a los presidentes de las ocho diputaciones provinciales de la comunidad, ha reivindicado una mesa de negociación más directa con los máximos representantes de las instituciones supramunicipales y los responsables políticos de la Junta y del Gobierno central a la hora de atajar los principales problemas de la región. "En estos momentos tan complicado ponerse de acuerdo en la vertebración de nuestro territorio resulta fundamental", ha señalado Salado. "Tenemos que estar alejados de lo que es la confrontación política y centrarnos en solucionar los problemas comunes que tenemos en la provincia y en Andalucía".

En un momento clave con la utilización de los fondos europeos, el presidente no entiende como no existe una estrategia y una aplicación prioritaria sobre aspectos como la movilidad y la sequía. "Se están dando pasos importantes, pero no es una estrategia de un solo año. Tenía que haberse acometido antes de las sequía, porque ya no tiene solución", ha denunciado Salado. Con una crisis climática que acrecenta más el problema de la lluvia, el presidente echa en falta una política hídrica que nunca ha existido en Andalucía. "Siempre ha salvado que ha llovido y nos hemos olvidado. La política tiene que ser continua, año tras año, avanzar e ir modificándola en depuración, en trasvase, en recrecimiento de presa el agua es de todos".

Ante esta crisis, ha reconocido que la Diputación tiene un papel de concienciación con los alcaldes para priorizar las inversiones y optimizar en la red de agua. "Sacamos un plan cada año de 17-18 millones para mejorar la red en baja de los ayuntamientos, ya que se tiran 7 hectómetros cúbicos al año en los municipios de la provincia", concluye con datos Salado.

A pesar de hallar las problemas comunes, la gran mayoría de las soluciones, según Salado, no dependen de ellos sino de "otras administraciones", a la que ha exigido una "mayor colaboración". "Hay temas estratégicos que dependen del estado, necesitamos más dialogo, sentarnos y negociar las estrategias que se pongan en marcha, no que una sola administración lo ponga en marcha y después veamos los defectos".

El presidente ha destacado que el rol de la Diputación es "siempre de poner una mesa con el sector" para escuchar el problema y la solución. Para ello, la colaboración público-privada y institucional es fundamental con todos los sectores, con lo que así "poder ir más rápido y solucionar los problemas con mayor celeridad". En ese pensamiento se encuentra "el éxito de Málaga para romper con los desequilibrios entre la costa y el interior", y la consolidación de proyectos estratégicos como el Caminito del Rey como "herramientas positivas para la provincia".

Sobre el debate de la financiación de las diputaciones, Salado ha preferido no echar las culpas a si un gobierno lo ha hecho peor o mejor, sino a señalar con el dedo un problema que es permanente. "Yo no quiero buscar culpables porque si nos ponemos así no llegamos nunca a un consenso si nos tiramos las piedras en función de quien esta gobernando", critica el presidente. "Siempre ha habido negociación del estado con las comunidades autónomas, pero cuando se ha tenido que dar el siguiente salto siempre se ha olvidado". La solución para Salado se encuentra en sentar a las corporaciones locales en la mesa de negociación para que se determine un salto automático.

Ante el nuevo escenario energético y la preparación de Málaga como un lugar de energías renovables, Salado ha censurado la "falta de planificación" por parte del Gobierno, situación que ha rebotado, a su juicio, en la Junta y sus provincias. "Se está sembrando nuestro territorio con placas fotovoltaicas que no es la panacea, solo es una de las soluciones", ha explicado. "Cuando han venido la avalancha de solicitudes han ido a hacer negocios. La Junta tiene que analizar caso por caso cual crea un impacto medioambiental importante". En la colocación de huertos solares alrededor de la red de transporte, Salado ha pedido reorientar esa política. "La red de transporte tiene que estar lo más cercano a esa energía, se ha planificado alrededor de la zona del Guadalhorce y la comarca de Ronda. Era un atentado contra el medio ambiente, autorizando zonas cortando olivos que no se puede permitir", ha afirmado.