Salud reitera que el Hospital Pascual abrirá en el primer semestre de 2023 y será una ampliación

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado que el proyecto para incorporar el antiguo hospital Pascual "continúa en marcha" y se trabaja en el plan funcional tras lo que se podrá saber el número de profesionales necesarios, indicando que no será un traslado de otros centros, porque "es una ampliación" del número de camas. Así, estima su apertura en el primer semestre de 2023.

"En Málaga hay una buena noticia que es que se va a abrir un nuevo hospital que viene a suplir el déficit de camas", ha dicho García en la Comisión de Salud a la pregunta del parlamentario socialista José Luis Ruiz Espejo sobre qué forma de provisión se va a utilizar para contratar a los profesionales y la fecha de apertura; apuntando que hay "preocupación" por las informaciones "contradictorias".

Para García, "la apertura de un hospital nuevo nunca puede ser un problema", incidiendo en que viene "a suplir el déficit de camas de Málaga desde hace muchos años", por lo que ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y ha incidido en que esta apertura "nunca puede ser una mala noticia; no transformemos una buena noticia en una preocupación".

La consejera ha precisado que se trabaja en un plan funcional con el equipo de la gerencia "para saber las necesidades y qué tenemos que atender", apuntando que una vez esté eso identificado "podremos decir cuántos profesionales necesitamos, que no podremos trasladar de otros sitios, porque son nuevas camas". Ha señalado que tendrá la posibilidad de tener 170 camas, seis quirófanos y 15 consultas externas.

Ruiz Espejo ha hecho referencia a la protesta de médicos en Málaga que consideran la situación sanitaria "crítica, insoportable e insostenible" y ha indicado que no quieren que pase en Málaga como en Estepona, donde se abrió el hospital "en fases y prácticamente sin médicos". También ha advertido de que no pase como en los casos en los que se han realizado "aperturas de instalaciones con traslado de profesionales de otros centros", porque eso "no soluciona el problema", insistiendo en que en este caso "se tenga en cuenta la necesidad de nuevos profesionales" para la puesta en marcha de este hospital.