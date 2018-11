Salud y bienestar mental.

Pese ser una rama del conocimiento relativamente joven, durante los últimos cien años la psicología ha evolucionado a pasos agigantados para convertirse en uno de los campos de estudio más complejos y vastos, transformándose de una apreciación abstracta a una ciencia totalmente integral, y posicionándose como una necesidad vital para nuestro bienestar y calidad de vida.

Conforme las ciencias médicas hacen que los países más desarrollados se traduzcan en poblaciones más longevas, las necesidades físicas se sacian y dejan entrever las flaquezas y debilidades de la mente humana que, debido a su complejidad, subjetividad y propiedad cambiante, nos presentan el difícil reto de alcanzar la máxima del poeta romano, Juvenal: “mens sana in corpore sano”.

Desde finales del siglo XIX, las escuelas de pensamiento psicológico han luchado por el bienestar mental de los pacientes que sufren de múltiples afecciones, que aquejan la psique humana y que, contrario a los mitos que envuelven los trastornos de personalidad más conocidos, no siempre son resultado de la historia familiar, contexto o educación, sino que son un malestar intrínseco en los seres humanos.

Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas en el mundo tiene o tendrá que lidiar con alguna aflicción mental durante su vida adulta. Es por esta razón que resulta necesario que cada vez más personas caigan en la cuenta que pedir o buscar ayuda profesional para malestares psicológicos, que si bien no ponen en riesgo inmediato su vida, producen una grave incisión en el derecho humano fundamental de ser feliz. Esto es una herramienta vital para la plenitud de su vida y la de sus seres más cercanos.

Salud mental en España

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad hay más de 450 millones de personas que sufren algún tipo de trastorno mental, y de acuerdo a las cifras emitidas por el Senado Español en el contexto de la salud mental en España en 2017, hay alrededor de 250.000 españoles que padecen algún tipo de aflicción psicológica.

Estos números reflejan la imperante necesidad de atender un problema, antiguamente tabú, que funge como uno de los principales factores que ponen en riesgo nuestra tranquilidad, salud psicoemocional y hasta estabilidad económica, ya que, como muestran las pesquisas de la Confederación de Salud Mental en España, el 84% de los residentes españoles con problemas de salud mental carecen de empleo.

Además de la estabilidad laboral, la estadística muestra que el 90% de los casos de suicidio entre los grupos de jóvenes de entre 15 y 29 años, está conformado por individuos que escondían o padecían algún tipo de trastorno psicológico, lo que revela que la salud mental no sólo es un aliciente para nuestro bienestar, sino que puede constituir un grave riesgo para nuestra vida.

Trastornos más comunes

En todo el mundo existen varios factores que influyen en nuestro estado de ánimo como el estrés, la presión social o laboral, la ausencia de actividades vitales de ocio, o la falta de interés y disposición de atender, prevenir y tratar los signos que alertan sobre un posible trastorno mental.

No obstante, de manera paralela a que el consciente colectivo cae en cuenta de la existencia de los padecimientos mentales, así como su aceptación, en España existen varias afecciones psicológicas bien definidas que afectan a la mayoría de la población.

Según la Asociación Española de Psiquiatría, en nuestro país existen más de 600.000 mil pacientes diagnosticados con diferentes grados de esquizofrenia, un padecimiento que la historia tenía vejado por sus síntomas tan diversos como personales y su dificultad de diagnóstico. Sin embargo, aunque esta enfermedad ya se encuentra más definida, aún estamos lejos de poder atender a los afectados debido a la ausencia poblacional de especialistas para este trastorno en el territorio.

Otro padecimiento común en España es la depresión. Aunque de difícil diagnóstico, ya sea por la falta de atención del propio paciente o a la falta de herramientas psicoemocionales para detectarla, se cree que el 5% de los españoles sufren de algún tipo de depresión. Un malestar muy sutil pero que puede corregirse fácilmente con psicoterapia o antidepresivos diagnosticados por profesionales.

Por otro lado, los trastornos obsesivo-compulsivos y la bipolaridad, ocupan un lugar frecuente en las listas de padecimiento. Se cree que existen alrededor de un millón de españoles con estos trastornos quienes, debido al miedo al rechazo o a la estigmatización, no buscan ayuda o diagnóstico pese a que sus aflicciones son tratadas de manera sencilla mediante el uso de fármacos o terapia.

Solución personalizada

Si bien el nivel de profesionalización médico en España tiene un reconocimiento mundial por sus cuidados preventivos y resolutivos, también es cierto que los números de médicos no sólo no alcanzan, sino que no son parte de su campo de especialización.

En España, el 64% de los pacientes con afecciones mentales son atendidos por un médico de Atención Primaria, quienes poseen la instrucción y el entusiasmo necesario para ayudar, pero que simplemente no cuentan con las herramientas adecuadas para un alivio permanente o a largo plazo para los padecimientos mentales.

