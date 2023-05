Salud contrata sólo a 12 de los 34 médicos de familia que acaban el MIR en el Distrito Málaga

El mantra de los gestores ante las plantillas sobrecargadas de los centros de salud es que no hay médicos de familia para contratar. La respuesta de sindicatos y profesionales es que facultativos hay y que lo que falta son presupuestos para una verdadera apuesta por la Atención Primaria.

Y los hechos parecen dar la razón a los segundos: de los 34 MIR que acaban la residencia en estos días en el Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce –y que por lo tanto ya son médicos de familia–, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sólo ha contratado a 12. Es decir que el SAS deja escapar a dos de cada tres; una realidad que desalienta a los recién titulados que no encuentran salida laboral, enfada a sindicatos que luchan por su contratación y desanima a los veteranos que ven que no se cumple el acuerdo de un tope de 35 pacientes diarios en sus agendas recientemente firmado la Administración andaluza.

Fuentes de la Administración sanitaria consultadas por Málaga Hoy, explican que “se ofertan los contratos allí donde están disponibles”, pero que no siempre los profesionales quieren irse a ciertos destinos.

Sin embargo, desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) rebaten esta respuesta al recordar que precisamente en el Distrito Sanitario Málaga hay autorizados desde el año pasado 33 nuevos puestos de médico de familia y cinco de pediatras que no se crean. El año pasado, el SAS dio luz verde a 79 plazas en la provincia para desdoblamiento de cupos, de los que aún están pendientes 77 (70 de médicos de familia y siete de pediatras. De estos, 33 y cinco, respectivamente, corresponden al Distrito Málaga-Guadalhorce).

María Ángeles Bernal, responsable de Primaria del SMM, lamenta que mientras “hay necesidad como mínimo de 33 médicos de familia y cinco pediatras” en este Distrito y acaban 34 facultativos de cabecera, apenas se oferta una docena de contratos. “Está claro que para atender el déficit de médicos de familia no se está poniendo dinero encima de la mesa”, opina.

Además, de esos 12 contratos ninguno se oferta en la capital. Todos corresponden al Valle del Guadalhorce. Ocho son contratos hasta el 31 de diciembre próximo y cuatro son interinidades vacantes.

Bernal apuntó que a la “insuficiente” contratación de residentes se añade que médicos de familia que ya están ejerciendo y acaban el 30 de junio no tienen aún asegurada su renovación. Por ello afirmó que tanto los 22 MIR que no tienen contrato y los facultativos de familia que se quedan en paro dentro de un mes y medio “seguramente ya se están buscando trabajo fuera”. Y acotó: “Así no hay forma de estabilizar y fidelizar la plantilla de médicos de Atención Primaria”.

Además, recordó que también en estas fechas terminan su formación los MIR de Pediatría, otros especialistas que son deficitarios en los centros de salud; tanto que sindicatos y asociaciones pediátricas estiman que por lo menos una cuarta parte de los niños no son atendidos por estos profesionales sino por médicos generales. “Pero aún no tenemos oferta en Atención Primaria para pediatras a pesar de la necesidad de aumento de plantillas”, indicó.

La “escasa” oferta de contratos para los recién titulados en Medicina de Familia causó malestar entre profesionales con una larga trayectoria en Atención Primaria. “Médicos hay, lo que no hay es dinero para contratar. En la situación actual, no se puede dejar ir a ningún facultativo, hay que fidelizarlos. El SAS se debe esforzar por sacar dinero para que sean contratados”, argumentaron.

Algunos profesionales incluso tacharon de “chapuza” la forma en que se ha contratado a los 12 MIR. Esta semana pasada firmaron su contrato. Pero debido a un defecto de forma, el acto no es válido y deberá repetirse en los próximos días. “De modo que los residentes que firmaron un contrato hasta diciembre, en realidad hoy no tienen nada”, protestó un facultativo.

Por su parte, el viceconsejero, Miguel Ángel Guzmán, dijo que el año pasado se quedaron en Andalucía tres de cada cuatro residentes formados en esta comunidad y que el objetivo este año es “superar ese porcentaje”. Además, aseguró que en las zonas de difícil cobertura se les ofrecerá contratos de un año o interinidades y en las plazas más fáciles de cubrir la contratación será “de seis meses como mínimo”.