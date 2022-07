Sanitarios de Málaga piden planes de choque para paliar el déficit de profesionales

Aumento de las plazas MIR para formar a médicos en las especialidades deficitarias, un plan de retorno a fin de incentivar el regreso de los enfermeros que se fueron al extranjero con la crisis, el rescate de la sanidad pública andaluza mediante la inversión extraordinaria de por lo menos 3.000 millones de euros, contratos más largos y salarios equiparados a la media nacional. Son algunas de las propuestas de los sanitarios para afrontar el “importante” déficit de profesionales que sufre el sistema sanitario andaluz y que complica cada vez más la contratación.

Unas demandas son a corto plazo, otras exigen años. Algunas van dirigidas al Gobierno central y otras a la Junta de Andalucía. Pero los representantes del ámbito sanitario coinciden en la imperiosa necesidad de tomar medidas urgentes dado que –aunque reconocen “algunas mejoras” adoptadas por la actual Administración autonómica– estiman que son “insuficientes” para paliar la situación de una sanidad que está a la cola de inversión por habitante.

Esta realidad se traduce en plantillas más sobrecargadas, peor pagadas y centros con menos recursos. Hay coincidencia también en que las medidas deben centrarse ahora en la Atención Primaria.

“Hay pequeñas mejoras, pero el déficit histórico necesita de un rescate porque se ha invertido por debajo de la media. Andalucía está a la cola en ratio de profesionales y en inversión por habitante. El socavón que dejó el gobierno socialista y la crisis no se tapa con las pocas mejoras que se han hecho”, argumenta el presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín. Por eso, reclama una “inversión extraordinaria de entre 3.000 y 5.000 millones” para nivelar la sanidad pública andaluza con la del resto de España. “Hay que nivelarla y mantenerlo”, aclara. En la actualidad se destina en torno al 7% del PIB andaluz a la sanidad en general y la reivindicación es que se sitúe entre el 8 y el 9%.

Martín reconoce que la Junta “ha hecho algunas mejoras” en los últimos años, pero insiste en que hace falta “un plan de choque, con una inversión realista y competitiva”. Pide más recursos por habitante, más profesionales en función de la población y mejores salarios. “Queremos que se queden los profesionales, pero no les damos lo que les dan en otros países u otras comunidades autónomas. Así que la gente más joven se marcha”, resume.

El objetivo –según coinciden el SMM y el Sindicato de Enfermería (Satse)– es que la sanidad pública andaluza sea un empleador competitivo, tanto por sus condiciones laborales como salariales, a fin de que los profesionales escojan quedarse. Ahora se van al sistema privado, a otras comunidades o al extranjero. El secretario provincial de Satse, Juan José Sánchez, urge a que se acometa un “plan de retorno” de los alrededor 2.000 enfermeros andaluces que se marcharon de España desde la crisis de 2008. “Formamos a profesionales y se benefician otros países. No se habrían marchado si no hubiera habido tanta precariedad”, reflexiona Sánchez. Además, advierte: “Y no van a volver a España si no se les ofertan condiciones dignas”.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) renovó los contratos que vencían en mayo hasta finales de año y ha convocado varios concursos-oposición. “La precariedad se está revirtiendo. Hay más fijeza, más duración en la contratación y mejoras salariales; pero hemos perdido un tiempo precioso para hacer atractivas las condiciones laborales de los sanitarios”, resalta el representante de Satse.

Tanto Sindicato Médico como el de Enfermería comparten la idea de que el eje de todas las medidas debe ser esta vez la Atención Primaria, descuidada en inversiones en las últimas décadas. El representante del SMM en ese nivel asistencial, José Antonio Becerra, urge al Gobierno central a convocar más plazas MIR de Medicina de Familia y Pediatría –que junto con otras, como Anestesiología, Radiología o Dermatología– son deficitarias. Pero esta es una solución a largo plazo ya que la formación de un especialista tarda entre cuatro y cinco años.

Becerra alerta de que el déficit de esas dos especialidades –imprescindibles para Atención Primaria cada vez a más–. “Las comunidades autónomas están compitiendo por llevarse a médicos de familia y pediatras; hay que tomar medidas para retenerlos”, advierte. E insiste en la necesidad de contratos más largos y de equiparación salarial con la media nacional.

Destaca que hay profesionales que –debido a la sobrecarga laboral– se jubilan antes de tiempo, en torno a los 63 años. “No sólo hay que retener a los que están, sino dar un paso más y conseguir que la Atención Primaria sea atractiva para que los que llegan a la edad de jubilación se reenganchen dos años más”, afirma. Pero insiste que para eso hace falta que “no esté saturada y desbordada” dado que con la situación actual “no gusta trabajar en un centro de salud”.