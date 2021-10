Satse ve "irrealizable" compaginar la vacunación de la gripe y el Covid sin más personal

El Sindicato de Enfermería SATSE ve "irrealizable" que se pueda simultanear la campaña de vacunación de la gripe y la tercera dosis de la covid-19 a los mayores de 65 años, así como el nuevo plan de Atención Primaria con consulta de acogida sin que se haya previsto un refuerzo de la plantilla. Ha alertado este miércoles en un comunicado del riesgo de dejar servicios al descubierto "mientras miles de profesionales esperan la renovación de sus contratos que finalizan el próximo 31 de octubre".

Ha denunciado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "dilata" la adjudicación de cientos de vacantes sin cubrir con interinidades desde hace año y medio y que Andalucía es "de las pocas" comunidades que no ha renovado aún a los refuerzos por la pandemia.

Sobre las consultas de acogida, el sindicato considera que es inviable implantarlas si no se dota a los centros de salud de recursos humanos, formación específica y más materiales, así como tener consultas y espacios "adecuados". En caso de que no se pueda cubrir el personal por falta de disponibilidad en la bolsa de empleo, SATSE reclama que se retribuya a los profesionales que voluntariamente realicen actividades al margen de la jornada ordinaria. Ha considerado que no se puede solucionar los problemas de la Atención Primaria "sobrecargando" a la misma plantilla de enfermeras, "ya muy al límite tras año y medio de pandemia".