Satse exige "más contundencia" contra el intrusismo que afecta a los fisioterapeutas

El Sindicato de Enfermería (Satse) pide "más contundencia" a las administraciones contra el intrusismo en el ámbito de la Fisioterapia y que, además de suponer un "claro fraude" para la población, entraña un riesgo para su salud. Al hilo de esta demanda, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía ha urgido a los diputados a hacer una legislación "más dura" dado que en la actualidad "sale barato ser intruso". Las quejas frente a esta realidad no son nuevas: llevan más de una década. Ya en 2010, esta institución profesional denunció que personas sin título ni higiene, por ejemplo, daban masajes en la playa.

La denuncia ha partido este lunes de Satse. El sindicato ha reclamado a las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, que actúen con mayor contundencia ante los "persistentes casos de intrusismo profesional" que siguen sufriendo los fisioterapeutas. La organización sindical advierte que esta práctica irregular conlleva "un serio riesgo para la salud de los ciudadanos".

"Las administraciones estatales, autonómicas y locales tienen que ser más beligerantes frente al intrusismo profesional que afecta a los fisioterapeutas e impulsar las actuaciones de control y sanción pertinentes ante lo que supone un claro fraude a la sociedad con repercusiones negativas en la seguridad y salud de las personas", advierte Satse. Su secretario provincial, Juan José Sánchez, explica que hay falsos profesionales que, sin tener la titulación ofrecen servicios de masajista y "van más allá de un simple masaje, usurpando las funciones de un fisioterapeuta".

Satse reclama a las administraciones que sean más estrictas en los procesos de autorización, inspección y control en todos aquellos centros que ofertan servicios de fisioterapia. En este sentido, recuerda que solo pueden ser realizados por un fisioterapeuta, como profesional sanitario acreditado por un título universitario.

Por su parte, el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía urge a los diputados a redactar una ley más dura con el intrusismo. "Porque en la actualidad, sale barato ser intruso", alerta Juan Manuel Nieblas, presidente autonómico de esta institución. Se refiere a que les compensa económicamente pagar la multa y seguir usurpando las funciones de un fisioterapeuta. Explica que como sólo se castiga con una sanción administrativa de cuantía baja, incluso aquellos intrusos que son condenados "pagan la multa y ni se mudan; simplemente cambian la razón social" de su negocio.

"La ley tiene que ser más severa para que ser intruso son sea tan bartato", insistió. "No hay penas de cárcel, sólo una sanción administrativa. Y los procesos son tan lentos que al intruso le compensa", añadió Nieblas.

Satse pide a las Administraciones más rigor en la autorización, inspección y control de los centros

Por su parte, Satse hizo hincapié en que no es lo mismo ser masajista o fisioterapeuta, ya que el primero, que no es un profesional sanitario, no puede tratar patologías ni hacer ningún tipo de actuación terapéutica que pueda confundir a la población. El sindicato insistió en que las garantías que ofrece un fisioterapeuta no son comparables, en modo alguno, a las que puede ofrecer un "pseudoprofesional". En este sentido, indicó que "en ocasiones, la escasa formación de estas personas puede comprometer gravemente la salud de sus pacientes, al aplicar técnicas o métodos cuyos efectos no sean los más indicados e, incluso, puedan resultar contraproducentes".

Además la organización sindical apuntó que en las que la persona afectada puede verse desamparada en el supuesto de reclamación o conflicto, en cuanto a responsabilidad civil, ya que, a diferencia de los fisioterapeutas que sí tienen cubiertos estos riesgos, la mayoría de estas personas no tienen contratada ninguna póliza.

Satse también reclama una mayor contundencia y diligencia a las correspondientes instancias judiciales a la hora de condenar este tipo de prácticas fraudulentas que constituyen un delito de intrusismo laboral, y también, en ocasiones, de falsificación de documento público y apropiación indebida. “No podemos permitir que en nuestro país sigan ejerciendo pseudoprofesionales no cualificados en centros e, incluso, domicilios particulares, que buscan su lucro económico a la hora de realizar actuaciones que pueden llegar a poner en riesgo la salud de las personas”, concluyen.

La denuncia de Satse es a nivel nacional. Pero debido a la gran demanda que hay en Málaga por su importante población y por la baja ratio de fisioterapeutas en la sanidad pública, para los intrusos esta es una provincia muy rentable a la ejercer unas prácticas para las que no están cualificados ni habilitados.