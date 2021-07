Satse sostiene que la pérdida de la maternidad del Clínico es un "deterioro consciente" de la sanidad

"Un deterioro consciente de la sanidad pública de Málaga". Así califica el Sindicato de Enfermería (Satse) que la maternidad del Clínico -trasladada de forma provisional por la pandemia al Materno- finalmente se haya unificado con ésta y no vuelva a su hospital. En un durísimo comunicado, Satse sostiene que esta decisión en la que "prima el ahorro economicista" perjudica y discrimina a las gestantes e incluso a los trabajadores.

"El gobierno de la Junta de Andalucía, a través del SAS, con la decisión de mantener un único recurso sanitario para los partos en la capital de Málaga, incumple de manera flagrante el objetivo de la equidad en salud, tanto en cuanto, no destina los recursos en Obstetricia a las necesidades reales, salvo que de manera consciente se esté potenciando de esta manera la sanidad privada respecto a la pública", señala la organización sindical. Satse prevé que este verano este recorte se traduzca en saturación de camas de puerperio en el Materno.

Reitera además que supone una discriminación para las usuarias que tienen al Clínico como hospital de referencia. El sindicato reprocha que mientras ayuntamientos, organizaciones sociales y personas han reclamado el retorno de ese dispositivo al Clínico y que se dé marcha atrás en la unificación, el Servicio Andaluz de Salud se muestra "impertérrito e impasible" a esas reivindicaciones.

Satse recuerda además que otras ciudades de la comunidad autónoma incluso con menos población que Málaga tienen dos maternidades. "Mientras otras capitales andaluzas cuentan con más de una urgencia maternal, a Málaga, la provincia de Andalucía que más está creciendo demográficamente y a lo que se le suma una población flotante cada vez más constante y en crecimiento, se le penaliza y se le castiga con un solo centro de referencia en maternidad y partos.

Pero además, el sindicato denuncia que también empeora la situación de las matronas y enfermeras trasladadas del Clínico. Estas profesionales dependen administrativamente del Clínico, aunque trabajen en el Materno. Por ello no pueden participar en procesos de movilidad interna en los que actualmente está inmerso este último hospital dado que para ello deben tener plaza en propiedad. Por eso, asegura la organización que se ven "abocados a ocupar un hueco siempre de manera provisional, mientras que el resto pueden optar a ocupar huecos de manera definitiva, provocando sin duda una evidente discriminación, de la cual, Satse hace reponsable única y exclusivamente a la Junta de Andalucía".

El traslado de la maternidad del Clínico al Materno se hizo en el pico de la primera ola para ganar entonces camas para el Covid en aquel hospital. Pero luego la cerró de hecho al no permitir su vuelta. A este recorte achaca Satse el aumento del 15% de los partos en la sanidad privada. La organización reclama que se revierta la unificación de ambas urgencias maternales. Y concluye: "El empeño en no modificar la decisión tomada, no refleja más que el carácter autoritario del SAS y la Junta de Andalucía, que gobierna y gestiona a espaldas de la ciudadanía, mientras discrimina a su población diana malagueña en relación a la de otras provincias andaluzas y además a unos profesionales respecto a otros".