El malagueño Sergio Banderas es reconocido como el mejor profesor de FP de España

Estaba nervioso porque sabía que este viernes salían las puntuaciones de los premios Educa Abanca, en los que estaba nominado como finalista en la categoría de mejor profesor de FP. Unas horas después, estando en clase con sus alumnos, saltó la noticia a las redes sociales. Así, el malagueño Sergio Banderas se ha convertido en el mejor docente en su especialidad de toda España.

Sergio Banderas es profesor de Informática en el IES Campanillas desde hace 15 años, cuando dejó la empresa privada para dedicarse a la docencia. En su centro coordina el programa de bilingüismo y el de movilidad. Actualmente, está colaborando con el Ministerio de Educación en la redacción de un curso de especialización de videojuegos, uno de sus puntos fuertes.

"Me ha pillado en clase y cuando se lo dije a mis alumnos me han aplaudido y me he emocionado mucho", explica Banderas. Desde ese momento no ha dejado de recibir felicitaciones. "Todavía no me lo creo", señala. Para este profesor, siempre embarcado en nuevos retos, el galardón supone "un enorme reconocimiento a mi actividad profesional como profesor de FP en la que he tenido la suerte y la oportunidad de desarrollar muchas iniciativas", indica.

También le supone "un gran honor representar a los docentes de FP, que se visualice el maravilloso trabajo que se hace en las aulas aportando nuestro granito de arena a la sociedad con la formación de futuros profesionales", dice. Y cuando habla de formación no solo se refiere a las competencias profesionales "sino también formación en valores y habilidades personales", agrega.

Para Sergio Banderas, un buen docente debe de "estar muy pendiente de empatizar con el alumnado, que ellos se sientan también motivados, que crean que lo que hacen es útil". Y estima que "el docente tiene que fomentar el amor a aprender, el aprendizaje tiene que ser algo enriquecedor, no se trata solo de saber la materia para un examen".

Y para conseguir todo esto el profesor "tiene que adaptarte a todos los niveles, hacer metodologías inclusivas para que les llegue a todos y en el caso de la FP, hay que intentar adaptarlo lo máximo posible a la vida profesional".

La de 2019 es la tercera edición de los premios Educa Abanca, en la que los nominados son propuestos por sus alumnos o familias. El pasado año la maestra Laura Vela quedó finalista en Educación Infantil y en el primero, en 2017, resultaron ganadores Patricia Santos y Samuel Ruiz.