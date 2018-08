Siempre Marbella

Marbella vuelve a convertirse en un hervidero de culturas cada verano, donde los diferentes idiomas se mezclan con el continuo ir y venir de vecinos y visitantes. Y mientras que destinos como Turquía, Egipto o Túnez vuelven a entrar en el mercado con fuerza, lo cierto es que en este inicio de agosto, Marbella ya se encuentra a tope de turistas que conviven estos días con los que continúan a diario con sus quehaceres profesionales. Aunque los datos de reserva este año en los hoteles no son tan halagüeños como los de la temporada pasada, debido en parte a la proliferación de los pisos turísticos, salvo en el sector del turismo de lujo donde las cifras parecen seguir su propio rumbo. "Lo que está ocurriendo en parte es bueno para Marbella, donde no buscamos número sino calidad de turistas. Las reservas hoteleras están estancadas o no están creciendo al ritmo de otros años. Parece que hay una desviación del cliente hotelero al de la vivienda turística", explica el presidente de la Asociación de Empresarios y Profesionales CIT Marbella, Juan José González. "Las reservas están entrando cada vez más tarde, pero somos siempre positivos y confiamos en que venga un número de turistas similar al año anterior, aunque de momento parece que la demanda ha bajado un poco", señala, por su parte, el director del hotel Don Carlos, Javier Mendizábal, quien apunta a varios factores que pueden influir: desde la promoción de la marca Marbella hasta el mal tiempo de esta primavera, la celebración del mundial de fútbol dado que todos los equipos de semifinales eran europeos, o el resurgir de nuevos mercados emergentes con precios muy competitivos como Turquía y Grecia.

Sin duda uno de los turistas más aclamadas por los hoteles de lujo y los comercios de Puerto Banús, ya que gasta más que ningún otro, es el procedente de países como Arabia Saudí, Catar o Emiratos Árabes tras la finalización del Ramadán. El sector espera superar este año sus propias expectativas gracias a la puesta en marcha de nuevas conexiones directas de Málaga con países del Golfo por parte de las aerolíneas Qatar Airlines y Saudia Airlines, facilitando las comunicaciones con países procedentes del Medio Oriente. "Hay que aprovechar esa coyuntura para hacer esfuerzos comerciales en esos destinos. La marca Marbella es una marca muy fuerte, pero hay que trabajarla mucho porque hay más competencia y más que nunca debemos hacer un esfuerzo para promocionar la ciudad", indica Mendizábal. "Para nosotros es un turista muy importante, con un nivel cultural medio-alto que encaja muy bien con la oferta que tenemos en Marbella", agrega.

A este se suman el escandinavo y el sueco, que en los últimos años han incrementado mucho sus estancias en Marbella, junto con al alemán. "El turista de alto poder adquisitivo lo que quiere son servicios personalizados, restaurantes que le ofrezcan determinados platos según sus gustos, entretenimiento y sobre todo una estancia diferente. Te piden de todo, desde buenos conciertos, campos de golf y restaurantes, sin olvidar que desde Marbella podemos visitar otras ciudades de Andalucia, con lo que hay mucha variedad para ofrecer", comenta Rocío Galán, directora del hotel Gran Meliá Don Pepe y nueva vocal de Aehcos para los hoteles de cinco estrellas. "Tenemos muchos ingredientes para seguir creciendo como destino y muy buenos profesionales, por eso no es de recibo el cierre de escuelas de turismo como Bellamar", critica.

"La marca Marbella es sinónimo de calidad, de lujo, de sol y playa, de Puerto Banús, de cultura andaluza, es una marca muy establecida y un destino muy conocido a nivel nacional, pero como toda marca hay que trabajarla y ser muy constantes, promocionarse mucho para atraer a turistas de todos los destinos importantes", añadió.

Pero Marbella no es solo sinónimo de lujo, de grandes fiestas en los beach clubs con precios de vértigo que invitan a mirar para otro lado o conciertos bajo las estrellas en la cantera de Nagüeles. Ante la llegada de ese otro turista que en los últimos años ha querido interrumpir el sueño de una marca que presume de codearse con el turismo de más alto standing, el Ayuntamiento de Marbella ha aprobado la nueva ordenanza de convivencia ciudadana que pretende, precisamente, poner coto a todas aquellas actividades incívicas que son más bien propias del turismo low-cost o de borrachera. La normativa, que prohibe bajo sanción económica cuestiones como pasear por la vía pública sin camiseta o en bañador, beber alcohol o realizar las necesidades fisiológicas en la calle, entre otros, ha sido bien recibida entre el sector turístico. "Las conductas inapropiadas que hemos estado viendo veranos anteriores dañan la imagen de Marbella y aunque no es algo que se cure de un año para otro creo que estamos en la línea correcta", sostiene González.

También la dirección de Puerto Banús ha tomado cartas en el asunto incrementando el gasto en seguridad privada con el objetivo de evitar nuevos casos de robo o violencia dentro del recinto náutico, uno de los más concurridos por turistas de alto poder adquisitivo, respondiendo así a una de las principales preocupaciones de los empresarios. Destaca que en solo siete kilómetros cuadrados el recinto portuario aglutina el mayor número de tiendas de lujo de todo el territorio nacional, en la que se pueden encontrar boutiques de firmas como Dolce & Gabanna, Carolina Herrera, Louis Vuitton, Michael Kors, Gucci o Bvlgary, entre otras muchas, a las que se suman tres nuevas firmas de prestigio internacional como Saint Laurent, Golden Goose o Patrizia Pepe, de reciente incorporación. Aunque hay que lamentar la pérdida de Cartier, que el año pasado abandonó Puerto Banús. "A La zona de lujo y otras tiendas en general no están luciendo todo lo que pensaban, pero todavía estamos al inicio de la temporada, con lo que habrá que esperar para ver cuáles son los resultados", resaltó, por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Banús, Giuseppe Russo.

Aunque es difícil establecer un gasto medio, en ocasiones estos turistas suelen romper todas las estadísticas con estancias de 500 euros por noche o que incluso superan los mil euros y compras que superan las cinco cifras en tiendas de lujo. En los hoteles, suelen reservar las mejores villas y suites con las tarifas más caras, además de hacer gasto en los diferentes servicios del hotel, como restaurante o spa. "El turista que realmente hace caja en Marbella es el turista árabe que viene después del Ramadán, a partir de la última semana de julio; mientras que los escandinavos son más de restaurantes que de compras", relata.

Una turista posa para una fotografía en el muelle de Puerto Banús.