Sindicatos y comercios, contra la libertad horaria en toda la ciudad

Ccoo, UGT, Facua, Comercio Málaga, Centro Comercial Abierto Cruz de Humilladero, Federación de Comercio de Málaga y los grupos municipales del PSOE, IU-Málaga para la Gente y el concejal no adscrito Juanjo Espinosa firmaron ayer un manifiesto en el que se posicionaban en contra de la propuesta municipal de extender a todo el territorio municipal la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), que regula las limitaciones horarias de apertura para los comercios con una superficie mayor a 300 metros cuadrados. Actualmente, la ZGAT está establecida en la almendra del centro histórico, muelle 1 y 2 y ciertas calles de La Malagueta; pudiendo abrir los domingos de Semana Santa y en agosto. Esta demarcación, decretada por la Junta de Andalucía, está vigente hasta finales de este año, y la propuesta municipal pasaría por extenderla la ZGAT a toda la ciudad, como otras ciudades de la Costa del Sol como Benalmádena, Torremolinos o Marbella.

La propuesta, a su juicio, perjudicaría al pequeño y mediano comerciante, no crearía empleo y empeoraría las condiciones laborales de los trabajadores de grandes superficies en cuanto a conciliación y modificación de horarios. También señalaron que "no está justificada" ya que consideran a Málaga como una "ciudad de paso" para los turistas y no una ciudad dormitorio como otras localidades del litoral. Por todo ello, interpretaron que hay "intereses ocultos" del equipo de gobierno hacia "multinacionales y fondos buitre". El secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, no ve razones para declarar "desde Olías hasta Churriana" como ZGAT, apuntando que "no todos los turistas que vienen se quedan en Málaga". "Es ciudad de paso, y con este argumentario Jaén podría ser ZGAT porque todo el que pasa por Despeñaperros pasa por Jaén".

Antonio Solano, secretario general de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Málaga, calificó como "falacia intencionada" los argumentos con los que el equipo de gobierno intenta justificar la propuesta: se conseguiría una "distribución irregular de la jornada", obligando a modificar horarios de lunes a viernes para tener el fin de semana disponible e impedir la conciliación. "El pequeño y mediano comercio no podría aguantar el tirón", lamentó.

Las uniones de trabajadores apostaron por un consenso entre ambos formatos comerciales, tal y como se alcanzó en el acuerdo de 2012 y vigente actualmente. La secretaria de Servicios en CCOO Málaga, Lola Villalba, aseguró que "hay algo más detrás" de la propuesta, agregando que "no ha tenido en cuenta al pequeño empresario y al autónomo". Por último, el secretario general de UGT Málaga, Ramón Sánchez, criticó que la iniciativa fue lanzada "de tapaíllo" durante agosto y podrían continuar con el modelo de contratos laborales "4-6-8: te contrato para cuatro horas, te pago seis, dos en negro, y trabajas ocho".