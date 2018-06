Sindicatos y patronal rompen otra vez las negociaciones en la hostelería

El fantasma de la huelga en la hostelería no logra alejarse de la provincia. Después de que tanto la patronal hostelera como los sindicatos anunciaran por la mañana el respaldo a un preacuerdo alcanzado de madrugada con el que se daba por zanjado el conflicto, acabaron rompiendo la negociación a la hora de la firma del documento. El pacto se daba por cerrado a falta de su rúbrica, para lo que ambas partes habían sido citadas en la tarde de ayer, sin embargo, la negociación tuvo que retomarse, después de que, según denunciaron los sindicatos CCOO y UGT, la patronal introdujera algunos cambios no pactados relacionados con la externalización de servicios. Por lo que después de varias horas de nueva negociación el preacuerdo se dio por perdido, rompiéndose las negociaciones. Los sindicatos firmarán con los hosteleros -Mahos- y si los hoteleros -Aehcos- no firman los trabajadores de hoteles irán a la huelga.

La patronal aprobaba ayer por unanimidad el preacuerdo alcanzado con CCOO y UGT y la mayoría de asistentes a la asamblea de delegados de ambos sindicatos celebrada por la mañana hizo lo mismo, lo que en principio borraba cualquier atisbo de conflicto. Solo restaba la firma del documento y para la semana que viene, redactar y firmar el convenio definitivo que estaría en vigor el próximo lustro.

Las negociaciones durante la madrugada de ayer fueron las que habían permitido dar un giro a la situación, puesto que ayer mismo estaba prevista la asamblea de delegados de UGT y CCOO para acordar los días en los que la provincia se vería afectada por la huelga. Todo ello, después de una docena de reuniones entre patronal y sindicatos en las que no se había conseguido avances, con ofrecimientos, incluso, de mediación por diversas partes como el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y de Málaga (CEM), Javier González de Lara, y el propio alcalde, Francisco de la Torre.Las medidas que habían permitido cerrar este preacuerdo es que el convenio colectivo de hostelería tuviera una duración de cinco años, una subida salarial del 13% -3% los tres primeros años y 2% los dos restantes, con una revisión del IPC si subía por encima de esa cifra y con un tope del 2,5%-.El principal escollo, no obstante, era sobre la externalización de los trabajadores. Finalmente se había acordado que los que ya estaban en el artículo 3 del actual convenio -camareras de piso, recepción, restauración, bares y cocina- y que fueran externalizados, se les aplicaría el convenio de hostelería, de manera que si estas subcontratas no lo cumplían el hotel sería el responsable subsidiario. Y este es justo el punto del preacuerdo que la patronal hotelera no está dispuesta a asumir.