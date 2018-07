Soraya logra el 71% de votos

No hubo duelo. Sáenz de Santamaría arrasó en Málaga con un 71,5% de los votos de los inscritos que acudieron a votar. Su teórica gran oponente, Dolores de Cospedal, obtuvo un resultado casi testimonial, un 6,1%. Entre ambas se coló como segundo clasificado Pablo Casado, con un 21%. Pero su respaldo ni siquiera alcanzó el tercio de los apoyos que cosechó la triunfadora, según los datos facilitados anoche por fuentes oficiales del partido.

La participación en la jornada electoral fue alta, un 84% de los que tenían derecho a depositar sus papeletas en las urnas . Pero, en porcentajes absolutos, sólo representaron el 4,9% de los afiliados teóricos de los que hasta ahora presumía el PP de Málaga En total, supuestamente son 34.647, la cifra más alta de los populares en Andalucía. Eso sí, Elías Bendodo, el presidente provincial del partido, exhibió ayer sus credenciales. Apostó por la ex vicepresidenta del Gobierno con Rajoy y los números finales en la provincia le han dado la razón. En clave interna, difumina la duda sobre cuál hubiera sido el nuevo escenario en caso de salir derrotado tras su envite personal. El mandatario del PP nada más comenzar la campaña electoral fue más que categórico al asegurar el apoyo mayoritario de la organización del partido en la provincia hacia Santamaría.

Por el contrario, Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga, que se sumó a última hora a otros dirigentes como el regidor de Estepona, José María García Urbano, y el senador Joaquín Ramírez en su respaldo a la ex secretaria general del PP, también queda señalado en esta pugna interna. Aunque el partido no ofreció anoche datos sobre la segunda votación, la elección de compromisarios que representarán a la provincia en el Congreso Extraordinario de los días 20 y 21 de julio, a la vista de los resultados anteriores, todo hace presumir que la lista de Bendodo también se habrá impuesto. En total, son 101 compromisarios, aunque 18 de ellos son miembros natos y, por tanto, tienen garantizada su presencia en el cónclave. Entre ellos, el presidente andaluz del partido, Juanma Moreno, que ayer se desplazó a la capital malagueña para participar en la elección; el citado, Elías Bendodo; los diputados Carolina España, Celia Villalobos, Avelino Barrionuevo y Ángel González; los senadores Ángeles Muñoz, Manuel Marmolejo y Joaquín Ramírez, entre otros cargos públicos.

Los 1.712 militantes que emitieron su voto en Málaga lo hicieron en las urnas habilitadas en cuarenta sedes del partido en la provincia. Figuraban inscritos 2.093 afiliados. No se produjeron incidentes de importancia, aunque miembros de candidaturas ajenas a la de Sáenz de Santamaría sí hablaron de un "ambiente enrarecido" durante toda la jornada. Soraya Sáenz de Santamaría logró 1.223 votos. Se impuso en todos los municipios donde el PP colocó urnas, excepto en Estepona. En este término, José María García Urbano, el alcalde, había mostrado sus preferencias por Dolores de Cospedal. Tampoco la ganadora venció en Fuengirola. Allí la ex alcaldesa Esperanza Oña había mostrado sus preferencias por Pablo Casado y fue éste quien se alzó con ese primer puesto. En la capital, la victoria de Sáenz de Santamaría fue más que aplastante. De 298 papeletas, 208 fueron para ella. Quedó claro que la ascendencia de Francisco de la Torre entre los afiliados de su ciudad no fue suficiente para orientarles en su sentido del voto.