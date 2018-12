La suerte llega a Vélez-Málaga desde Almansa, con diez décimos del segundo 21015

En Vélez-Málaga la suerte ha llegado desde Almansa. La capital axárquica se queda con 1.125.000 euros repartidos en diez décimos que se han quedado amigos y familiares de Sandra Díaz.

Su marido es de esta población de Albacete y durante el puente de diciembre recibió la visita de su tía a quien encargó un billete del número 21015. Decidió repartirlo entre las personas que tiene más cercanas, y a las 9:30 de la mañana ya lo celebraban en el Mesón Los Martínez, precisamente donde se han enterado de que habían sido agraciados con ese segundo premio.

Durante el puente recibió la visita de su tía a quien encargó un billete del número 21015

“Estamos contentísimos, no me lo creía cuando me ha llamado mi marido. Yo estaba tranquila tomando un café y pensaba que era una broma, y ha sido un amigo que estaba con él el que me ha dicho que sí, que nos había tocado”, ha contado emocionada esta joven cuyos padres son los propietarios del hotel Dila en la avenida Vivar Téllez.

“Les ha tocado a mis cuñados, hermanos, padres. No sé ahora que vamos a hacer con el dinero, estoy muy nerviosa”, ha asegurado Díaz quien se ha reunido para celebrarlo junto a sus amigos en el Mesón Los Martínez, cuyo propietario también llevaba un décimo. También ha sido agraciado el propietario de otro establecimiento de hostelería del municipio.

“Pagaremos algunas trampas y compraremos un vehículo. El que tenemos tiene nueve años y ya se le iba encendiendo alguna que otra luz de emergencia”, ha dicho sonriente Fernando Salcedo, otro de los agraciados quien ha explicado que su suerte le ha venido de la amistad que mantiene con Sandra y su marido; y gracias a su mujer.

“A mí no me gusta mucho jugar a los juegos de azar pero mi mujer si cree mucho en la Lotería de Navidad porque hace muchos años a sus padres le tocó también un segundo premio en la Lotería de Navidad. Por eso intercambió con ellos uno de los décimos que teníamos”, ha asegurado este veleño que se sumó a la celebración junto a sus amigos.

Para comprobar los números ganadores del sorteo de la Lotería de Navidad puede hacerlo en nuestra página web.