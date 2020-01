El Sorteo de Navidad de la ONCE reparte cuatro millones de euros en Vélez-Málaga

El Sorteo de Navidad de la ONCE ha dejado gran parte de su fortuna en Andalucía, con cuatro millones de euros del primer premio que se han repartido diez vecinos de Vélez-Málaga. En total, este sorteo ha repartido más de 5,8 millones de euros entre las provincias de Málaga, Sevilla, Huelva y Almería.

La fortuna la ha dado María Teresa Jaspe Castro, afiliada a la ONCE y vendedora desde de 2000, que tiene su punto de venta ubicado en hospital de Vélez y la plaza de los Reyes Católicos. Teresa llegó a pensar que iba a dar el primer premio de este sorteo días atrás, aunque no con el número que ha tocado. “Pensaba que iba a dar el 97, en todos los sorteos me pasa eso, que creo que voy a dar un número concreto, pero ha tocado el 11, que ha traído la suerte, qué casualidad”, decía emocionada por haber dado parte del primer premio en su localidad. “Lo que siento es una inmensa alegría, tanto que parece que me ha tocado a mí de la alegría que tengo encima, por dar un gordo tan gordo. Es una sensación de alegría y bienestar tremenda”, resume. Teresa vende también en Torre del Mar, pero el número agraciado fue de los últimos que recibió para vender y sabe con certeza que lo ha vendido “o en el hospital o en la plaza de Reyes Católicos”, afirma.

También Vélez-Málaga ha sido afortunada con parte del segundo premio del Extra de Navidad de la ONCE ya que María del Mar Benítez, que es vendedora desde el pasado mes de julio, vendió cinco cupones agraciados con 40.000 euros repartiendo así otros 200.000 euros, en esta ocasión a las puertas de una sucursal bancaria ubicada en la calle Canalejas de Vélez-Málaga.

La vendedora se mostró "emocionada" por haber repartido la suerte en la localidad

“Estoy muy emocionada, todavía estoy temblando, es el segundo premio, pero es que me falta una semana para cumplir seis meses de vendedora, sabía que algún día iba a dar algún premio algún día pero tanto dinero y tan pronto nunca me lo imaginé la verdad. Es una alegría muy grande por la gente que le ha tocado, que son mayormente habituales de por ahí”.

El segundo premio ha repartido 1,6 millones de euros entre las provincias de Sevilla, Huelva y Málaga. En concreto han sido 25 premios de 40.000 euros en Sevilla (un millón de euros), 10 cupones en Huelva, entre la capital y San Juan del Puerto (otros 400.000 euros) y los cinco cupones premiados en Vélez-Málaga.