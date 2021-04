Sospecha de Covid en 148 muertes registradas en Málaga entre enero y mayo del año pasado

La información publicada por el Instituto Nacional de Estadística sobre mortalidad arroja luz sobre los decesos registrados en la provincia de Málaga entre los meses de enero y mayo del año pasado. Un periodo de tiempo en el que ya se apreciaron las primeras consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. De acuerdo con el detalle, en este intervalo fueron reconocidas oficialmente la muerte de 291 personas por Covid.

Pero siendo relevante este factor, no lo es menos que hubo otros 148 fallecimientos que se sospecha pudieron estar relacionadas con la pandemia, aunque no se identificó el virus en las víctimas. El peso de estos números es mayor si se tiene en cuenta que los primeros casos de contagios en la provincia se conocieron a finales de febrero, teniendo que esperar hasta mediados de marzo para que se confirmase la primera defunción por esta causa.

De los que oficialmente fueron considerados víctimas de la pandemia, 248 fallecieron en los centros hospitalarios de la provincia, 9 en su domicilio particular, 31 en residencias socio sanitarias, mientras hay tres en los que no consta el lugar. En el caso de los fallecimientos sospechosos de estar vinculados con el Covid, 52 murieron en los hospitales, 57 en su domicilio, 35 en residencias, dos en otros lugares y otros dos no consta el lugar.

Durante los primeros cinco meses del pasado año, la cifra total de muertes registradas fue de 6.212 (4,3% más que el ejercicio anterior). La gran mayoría, 5.773, por causas ajenas al coronavirus. Las enfermedades del sistema circulatorio estuvieron detrás de 1.900 decesos; los tumores, de 1.459 casos, y los problemas del sistema respiratorio, de 590.