Suben las hospitalizaciones en la primera jornada sin fallecidos en más de tres semanas

Las nuevas restricciones impuestas en Andalucía para frenar los contagios de la segunda ola parecen estar funcionando, aunque no tan rápido como se quisiera. La provincia de Málaga registra este lunes un leve aumento de las hospitalizaciones después de dos jornadas consecutivas en descenso. Sin embargo, no se han registrado fallecidos a causa del coronavirus, algo que no se producía desde el pasado 23 de octubre.

Desde esa fecha, es decir, en los últimos 23 días, han muerto en Málaga 82 personas. Según el balance diario de casos hecho público por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, el número total de víctimas mortales de la pandemia en la provincia asciende a 545. Esta segunda ola se ha cobrado ya más de 165 fallecimientos en el último mes y medio.

En cuanto a las personas ingresadas en los hospitales malagueños, actualmente permanecen 389, nueve más que este pasado domingo. De ellas, 56 permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos, dos más que el día anterior. En las últimas horas, un total de 25 personas requirieron su asistencia hospitalaria, lo que hace que hayan pasado por los centros sanitarios más de 3.240 enfermos desde finales de febrero.

La presión asistencial también ha subido en el ámbito andaluz tras una bajada considerable durante el fin de semana. El domingo, 3.179 pacientes confirmados con Covid-19 permanecían ingresados en loshospitales andaluces, de los que 503 se encontraban en UCI. Este lunes, aumentan hasta los 3.269, 90 más, pero se mantiene estable los más graves con 505 en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Por provincias, Sevilla y Granada son las más afectadas, aunque han bajado de los casi 900 enfermos ingresados a 798 y 776 respectivamente. Cádiz, Jaén y Córdoba se encuentran cercanas a Málaga con una media de 340 hospitalizaciones en cada provincia.

Pero donde más se ha notado este lunes el avance ha sido en los nuevos positivos, ya que se han declarado tan solo 191 nuevos casos. Esta es la cifra más baja de lo que llevamos de noviembre. En este mes se han llegado a registrar 678 positivos. Fue el sábado 7 de noviembre, dos días antes del inicio de las nuevas restricciones.

No obstante, no se han reducido mucho los casos en los últimos días. El cierre perimetral comenzó el martes 10 de noviembre cuando se registraron 401 contagios. Desde entonces se han contabilizado entre 440 y 540 cada día. En las últimas dos semanas han dado positivos 6.592 personas en Málaga.

Por otro lado, continúa en ascenso el número de curados, con 376 más en las últimas horas. Con este dato suman 19.320 las personas que han superado la enfermedad en Málaga desde el inicio de la pandemia, que se acerca a los 30.000 contagios.

También informan desde la Consejería de Salud que se ha declarado un nuevo brote en las residencias de mayores de la provincia de Málaga. En concreto ha sido en la Residencia Seniors de Vélez-Málaga, con 26 casos confirmados (15 residentes y 11 trabajadores).