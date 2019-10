Suspenden seis intervenciones para romper piedras renales por falta de personal en el Civil

Seis pacientes se quedaron este martes con la dieta hecha y algunos incluso con un tratamiento previo dado sin poder someterse a la litotricia que tenían prevista en el Servicio de Urología del Hospital Civil. Las intervenciones con este aparato para romperles las piedras del riñón se tuvieron que suspender debido a la falta de personal, según ha denunciado este miércoles el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE).

La desprogramación de los enfermos se tuvo que hacer porque la dirección contaba con un trabajador cuyo contrato acababa a finales de septiembre y los Servicios Centrales del SAS no autorizaron su renovación a partir de octubre. La suspensión de las intervenciones, en opinión del SAE, “es la muestra inequívoca de que la falta de técnicos en cuidados de enfermería repercute indiscutiblemente en la calidad asistencial de los pacientes”.

Según el sindicato, a fecha del 1 de octubre en el Civil había cinco puestos de esta categoría sin contratación, de los cuales tres estaban en el área de litotricia. El SAE ha advertido que “la falta de profesionales no es una situación puntual”.

El SAE dice que la falta de técnicos "repercute indiscutiblemente" en los pacientes

Aunque no es muy frecuente, no es la primera vez que se produce. De hecho, en mayo de 2016 ya se cerró dos días a la semana esa parte del Servicio de Urología por la jubilación de un profesional que no se sustituía. El sindicato critica que la dirección de enfermería “suple la carencia de personal obligando a los profesionales a doblar su turno de trabajo”. Para el SAE, el problema únicamente puede solucionarse con “las contrataciones necesarias” de técnicos en cuidados de enfermería.

Además, la organización ha insistido en que la suspensión de intervenciones supone un perjuicio para la organización del trabajo, así como para los pacientes. “Estas suspensiones no son habituales, pero normalmente hay que hacer filigranas para sacar el trabajo”, han indicado representantes del sindicato. Pero el martes, debido a la no renovación de un contrato, a los responsables de la organización no les quedó más remedio que suspender las intervenciones. El SAE ha aclarado que los pacientes ya han sido reprogramados y que tienen una cita "a corto plazo".